深圳親子好去處2026｜大灣區10大最新抵玩親子遊推介！全新室內樂園/主題酒店 打卡Peppa Pig/芭比/Thomas小火車

深圳親子遊｜大灣區兒童好去處2026｜又到７月暑假，是時候鬆一鬆準備與小朋友大玩特玩。近月大灣區有不少親子景點陸續登場，由小學生最愛的大型室內主題樂園、幼兒最愛的商場快閃遊樂場，到結合度假、玩水與動物互動的森林樂園，再到翻新後重新開放的城市遊樂場，通通都非常精彩！

《星島頭條》特別整理出10大精選親子行程，包括最新的「灣中上城・魔法世界」、「美泰童玩世界」、「廣州森林海森林樂園」等等。今個假期，北上不再只是食玩買的一日行程，更可以來一趟兩日一夜的短線親子遊！（2026年7月更新）

大灣區親子玩樂推介｜最新室內遊樂場、主題樂園、動物園

1. 灣中上城・魔法世界＋美泰童玩世界：6月新開幕室內主題樂園

夏日炎炎，聽到戶外活動就卻步？中山全新登場的室內親子樂園「灣中上城・魔法世界」，正好為一家大細提供一個無懼日曬雨淋的行程。超過二十萬呎大小的樂園位於中山市翠亨新區，於6月下旬正式亮相，屬灣中上城的核心玩樂設施之一，主打全天候室內玩樂體驗，對帶住小朋友出遊的家庭來說特別方便。

Peppa Pig/史努比/芭比駐場 玩盡三大主題區

整個「魔法世界」集合超過十個人氣卡通角色IP，包括變形金剛、小豬佩奇、史努比、芭比等，並設有三大主題區「孩之寶夢幻樂園」、「美泰童玩世界」以及「史努比與朋友們」，加上主題餐飲與零售空間，將遊戲、打卡、互動、購物與住宿結合，花兩日一夜時間在樂園內絕對夠盡興。

三大主題區各有特色，玩法不盡相同，有的偏向卡通角色沉浸與故事感，有的偏向動感挑戰與競速感，另外亦有較適合純打卡、慢慢行、邊玩邊影相的園區。家長可以按小朋友年齡、體力和喜好，進入不同園區。先講「孩之寶夢幻樂園」，這區勝在人氣角色夠多。小朋友可以在不同卡通主題之間穿梭，例如跟住小馬寶莉走入充滿冰雪感的幻想世界，再進入小豬佩奇主題場景感受較活潑、較童趣的探險氣氛，最後再轉到變形金剛宇宙，整體像將卡通片裡的場面搬到現場一樣。這一區特別適合幼童至小學生，即使不喜刺激機動項目，單是場景探索、拍照與角色代入，已經很有參與感。

「美泰童玩世界」以「PLAY IS THE WAY」為概念，小朋友可以走進芭比夢幻屋，感受滿滿粉紅少女心，亦可以坐上湯瑪士經典小火車，在熟悉的角色氛圍中玩樂。另一邊則有 Hot Wheels 風火輪相關設施，包括極限飛躍滑索及多軌賽車，節奏較快，畫面感亦較強，活潑好動的孩子至愛。另一大亮點是「史努比與朋友們」，粉絲一定要來朝聖！園內著重還原《花生漫畫》中的故事氣氛與場景，風箏樹、史努比後院、太空冒險元素等都被重新塑造成可步入式空間，不少位置都很適合打卡。

全新樂園酒店 Thomas小火車/芭比/Hot Wheels主題房

門票方面，樂園提供單館、雙館及多館組合，安排上較有彈性。不同平台的早鳥與預售方案亦顯示，樂園開園初期主打彈性配搭與限時優惠，方便家長按時間、預算及小朋友興趣選擇最適合的玩法，單館票價由¥120至140元起。 如果只是想即日來回，玩一至兩個區域其實已相當足夠；但若一家人想慢慢玩勻三館，加上影相、食飯與買紀念品，就不妨考慮留一晚。

位於4樓的美泰童玩世界酒店，正好將主題住宿接上樂園體驗。酒店設有91間主題客房，靈感來自芭比、湯瑪士Thomas小火車與風火輪Hot Wheels等品牌，房間由配色到細節都延續樂園氣氛，對小朋友來說不只是「瞓酒店」，而是把玩樂時間延長，玩完唔使即刻趕返香港，留下難忘的住宿回憶。

灣中上城・魔法世界

地址：中山市翠亨新區未來大道76號

營業時間：10am – 6pm

美團住宿套票：¥1,500起 包美泰童玩世界酒店住宿一晚，連二人單館門票

2. Thomas小火車主題嘉年華：暑假限定室內超巨型波波池

另一個舒舒服服的室內放電選擇，就是深圳領展中心城的「湯瑪士&朋友之探索世界」歡樂嘉年華。這個主題快閃遊樂場位於商場G層中庭，佔地約3000呎，屬暑期主題限定活動之一。場地雖然不似大型主題樂園般規模龐大，但勝在位置方便，一入商場就已經見到，即日來回上深圳吃喝玩樂最是適合。

整個場地以「湯瑪士和朋友 Thomas & Friends」作主題，場內用上大量藍、黃、白主色，配合火車頭角色裝置與相關場景，視覺上十分搶眼，充滿童趣。場內最矚目的，當然是巨型波波池與大型滑梯組合，藍、黃、白三色波波層層鋪開，望見就有有一種跳進去的衝動，小朋友絕對玩到樂而忘返。

除了波波池，場內亦加入攀爬、闖關與互動遊戲裝置，讓孩子在短時間內「放電」，同時又有不同小關卡維持新鮮感。快閃遊樂場由即日起開放至8月17日，票價則分兒童票、親子次票及親子全天票，家長可以按實際停留時間選擇。若只是想玩一兩小時，入場票價不算高；若孩子特別鍾意，又或者打算中途食完飯再返場玩，全日票就更具靈活性。玩完之後，直接在商場行街、食飯一條龍。除此之外，商場更提供港人專屬優惠，在商場消費滿¥399元並完成積分，即可免費領取價值¥30元的手信零食券。

「湯瑪士&朋友之探索世界」快閃遊樂場

日期：即日起至 8 月 17 日

地點：深圳領展中心城 G 層中庭

票價：兒童票¥ 98 元／人；親子次票¥118 元／次；親子全天票¥ 158

3. 廣州森林海森林樂園：全新夏日叢林探險+動物王國

廣州另一親子熱門去處森林海度假區，亦於2026年5月1日迎來全新升級，森林海森林樂園正式試營運。樂園主打沉浸式森林遊樂與全天候度假體驗。首期亮相的主題板塊包括金沙王國、動物精靈谷與夢幻森林等區域，玩法由輕鬆到刺激都有，對家庭客尤其有吸引力。森海之眼摩天輪被形容為「廣東版倫敦眼」，車廂內設冷氣，坐住慢慢升高，可以舒服地俯瞰山湖景色；夢幻森林機動區則有森林飛艇、童夢過山車、星雲魔法艦等項目，刺激度不會過火，較適合親子同玩。

如果帶住年紀較細的小朋友，動物精靈谷與森龍室內王國會更啱玩。前者匯集超過50種小動物，可近距離接觸水豚、狐獴等動物，對小朋友來說新鮮感十足；後者則是冷氣開放的大型室內遊樂場，既有攀爬空間，亦有多種適合放電的玩樂裝置，家長可以順便休息，唔使全程追住小朋友跑。金沙王國與天幕沙灘就更兼具打卡與休閒感，既有旋轉木馬，也有適合小朋友玩沙玩水的空間，整體比一般單一主題樂園更有度假味道。

若打算玩得更盡興，可直接入住森林海溫泉度假酒店。官方酒店房型多元，包括親子主題房、房車營地及童話樹屋等，部分住宿方案更可串連森林樂園與嬉水樂園，對想安排兩日一夜的家庭來說特別方便。白天玩機動遊戲、晚上再慢慢享受度假氣氛，行程會比單純即日來回更完整。

森林海森林樂園

地址：廣州市增城區派潭鎮白水寨大道101號（森林海度假區內）

營業時間：一般為10:00–21:30

門票：成人單人票¥188起；兒童票¥130起；1大1小親子票¥268起

交通：自駕可導航至「森林海度假區P1停車場」；亦可由增城廣場站或從化客運站轉乘的士或公交前往

住宿配套：森林海溫泉度假酒店提供親子主題房、房車營地及童話樹屋等房型，房價約¥1,118起（連早餐）

4. 星高度夢想樂園：5月重開！深圳南山區平玩機動遊戲

深圳南山區中山公園內的星高度夢想樂園經翻新後，於今年5月重開，再度成為北上親子放電的熱門選擇。樂園位於中山公園東南角，最大吸引力之一，是入園免費，再按需要逐項付費玩機動遊戲，適合想控制預算、又想帶小朋友玩樂的家庭，夠晒抵玩。

公園劃分為「山、田、河、海」四大主題區，設有23項動力遊樂設施及6大免費無動力區。經典項目如海盜船、旋轉木馬、碰碰車等保留下來，對不少港人而言有種童年回憶感；而新設施則加入飛行影院、冰雪奇緣、星際射擊等，令玩法不止懷舊，仲多咗少少新鮮感與刺激度。換言之，細路可以放電，大人亦可以搵返熟悉的兒時回憶。

如果小朋友年紀較細，場內的免費無動力區會更實用。像雀花王國區、神秘河谷等區域設有攀爬架、滑梯、攀爬網、平衡木與自然風格遊具，適合幼童慢慢探索，也方便家長不用額外付費都能先玩上一輪。至於想追求少少刺激感的家庭，則可以再揀選動力設施逐項體驗，收費門檻相對不高，最平¥15起，玩少少都唔會太肉赤。

加上中山公園位置近深圳市區，交通方便，周邊又可順道串連南頭古城等行程，對香港家庭而言很適合安排成即日來回的輕鬆親子遊。既有免費區可放電，又有付費機動遊戲可加碼，玩法靈活，無論想玩一陣定玩半日，都有啱心水嘅安排。

星高度夢想樂園

營業時間：9:00-21:30（日場9:00-18:00，夜場18:00-21:30）

地址：深圳市南山區南山大道3109號中山公園東南角（星高度夢想樂園）

交通：地鐵12號線至「中山公園站」C/D出口

門票：單項票 ¥15-30/項

5. K33探索農場：置身《侏羅紀》尋訪巨型恐龍+萌寵互動

K33探索農場 尋訪《侏羅紀》恐龍+1:1長頸鹿

位於深圳光明的「K33探索農場」於2月中正式開幕，並在短時間內迅速竄升為家長帶領小朋友親子遊的熱門地點。園區內備受注目的「恐龍探索谷」，以體型巨大的仿真恐龍模型及 1 比 1 比例的長頸鹿為特色。這些巨型模型不僅外形逼真，更能夠發出吼叫聲，令人猶如置身於「侏羅紀」之中，深受小朋友歡迎。

除此之外，農場內也規劃了「萌寵樂園」與「鹿呦呦」等區域，提供遊客與羊駝、馬、鹿等動物互動的機會。其餘的園區設施與景觀還包含機動遊戲、無動力樂園、攀爬網、滑梯以及油菜花田等，並且還能體驗採摘草莓與聖女果，非常適合兒童在此盡情遊玩與拍照打卡。

K33探索農場

6. 清水河鐵路公園：打卡懷舊綠皮火車與復古鐺鐺車

清水河鐵路公園 工業站活化 必到綠皮火車打卡

清水河鐵路公園的前身為深圳工業站，在經過活化改造之後，近期已成為親子遊的熱門好去處。該站始建於 1962 年，在歷史上曾是運送供港物資的「三趟快車」在內地所設的最後一個站點，具備深厚的歷史意義。

活化後的公園完整保留了經典的東風型火車頭、綠皮車廂、復古月台以及鐵路信號燈等工業遺址，重現昔日的鐵路風情。遊客不僅可以參觀「三趟快車博物館」，透過其中展示的珍貴歷史資料與舊物件了解過去，還可以搭乘雙層復古「鐺鐺車」繞行園區，親身體驗濃郁的懷舊情懷。

清水河鐵路公園

地址︰深圳羅湖區清水河街道廣清路草埔地鐵站D3出口南20米

開放時間︰周一至五10am-7pm、假日10am-9pm；三趟快車博物館10am-6pm；復古鐺鐺車 周一至周五10am-7pm、周日周末10am-9pm（每30分鐘一班車）

交通︰乘深圳地鐵3號線至「草埔站」，於D3出口步行8分鐘

票價︰公園免費入場；鐺鐺車每位¥30

7. 小梅沙海洋世界：欣賞全國最大圓柱缸「沙甸魚風暴」＋北極熊、白鯨

小梅沙海洋世界 全國最大圓柱缸「沙甸魚風暴」

被譽為「東方夏威夷」的深圳小梅沙早前經過全面翻新後，以全新的面貌重新迎客。其中，最受矚目的核心景點即為「小梅沙海洋世界」。該館佔地面積超過 6 萬平方米，內部規劃了五大主題區域，並匯聚了白鯨、北極熊等超過 200 種的珍稀物種。館內的「青藍洞大廳」擁有一座目前全國體積最大的圓柱形展示魚缸。這裡會定期上演極具視覺震撼力的「沙甸魚風暴」表演，因其畫面極為壯觀，已成為每位到訪遊客必去的熱門打卡景點。

小梅沙海洋世界

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8. 奈爾寶家庭中心．親子餐廳︰「愛馬仕級兒童樂園」體驗消防員與獸醫職業

奈爾寶家庭中心．親子餐廳︰體驗消防員/獸醫等多元職業

在深圳擁有多家分店的「奈爾寶家庭中心」，因其高品質的規劃而獲得「愛馬仕級兒童樂園」的美譽。該樂園最引人注目的核心特色莫過於其「職業體驗區」，孩子們在此可以穿上專屬制服，化身為消防員、獸醫、洗車員等不同角色，展開趣味十足的職業扮演。除了設有溜滑梯、波波池等經典的基礎遊樂設施之外，其中的「卓悅分店」更特別規劃了室內水上樂園，讓玩樂體驗再度升級。園區內還貼心設有餐飲區，以及提供繪畫等工作坊的「美育手工館」，非常適合全家人在此共度一整天的美好時光。

奈爾寶家庭中心．親子餐廳

地址︰深圳福田街道崗廈社區福華路348號卓悅中心1棟1樓LA010L110

開放時間︰10am-9pm

交通︰乘搭深圳地鐵10號線，至「崗廈北站」一出直達

門票︰2大1小門票$219.8起

9. 大鵬雲海天使灣︰天空膠囊小火車盡覽壯麗海景

大鵬雲海天使灣︰體驗天空膠囊小火車

位於深圳大鵬新區的「雲海天使灣」，近期憑藉其藍白相間、酷似釜山風格的「天空膠囊小火車」成為親子出遊的熱門新地標。這列沿著懸崖邊行駛的小火車，能讓乘客在舒適的車廂內，將開闊而壯麗的藍天海景盡收眼底。在小火車軌道的下方，就是水質清澈、沙粒細緻的「天使海灘」。沙灘上特別規劃了木製鞦韆與花船等裝飾設施，供遊人在此拍照留念。除了靜態打卡，灣區更針對喜愛戶外運動的家庭，提供了包括獨木舟、風帆、立槳衝浪以及快艇在內的多樣化水上活動選項。

深圳膠囊小火車

地址︰深圳市金沙路大鵬半島雲海天使灣

交通：乘坐E11到大鵬中心1站，再轉M583到雲海山莊站下車

票價︰小火車單程¥10/位、來回¥25/位

10. 深圳野生動物園︰國家4A級景點觀賞近萬隻珍稀動物

深圳野生動物園︰觀萬隻珍稀動物 必睇「百獸盛會」表演

作為國家 4A 級景點的「深圳野生動物園」，向來是家庭親子遊的經典好去處。該園區的一大特色是採用了開放式設計，讓動物們能夠在精心模擬的自然生態環境中自由活動，而非置身於傳統的籠式圈養環境中。園區內共計擁有來自全球 300 多個種類、總數近萬隻的野生動物，其中包括了大熊貓、金絲猴等深受喜愛的珍稀物種，更能一睹罕見的獅虎獸。整個野生動物園主要劃分為三個板塊：食草動物區、猛獸谷以及表演區。

園區內的表演區更是不容錯過，每日都會上演多場精彩紛呈的動物節目。其中，場面壯觀的「百獸盛會」大巡遊，以及在水族館內呈現、獨特無比的「美人魚與鯊魚共舞」表演，皆深得大小朋友的喜愛，是到訪遊玩時必須加入的亮點。

深圳野生動物園

圖片來源：由樂園及商場提供、網上圖片



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