稻香旗下「龍珠酒樓」突結業！旺角開業僅9個月 同場另一中菜同步離場

旺角龍珠酒樓結業｜懷舊飲食文化近年成為熱潮，不少食客皆喜愛尋回昔日酒樓風味。然而，稻香旗下「龍珠酒樓」位於旺角荷李活商業中心的分店近日卻傳出結業消息，這間主打懷舊大禮堂及推車仔點心的酒樓已於7月19日（日）拉下帷幕，結束短短九個月的經營。

開業僅9個月！稻香旗下「龍珠酒樓」結業 重現推車仔點心亦不敵結業潮

近日，「龍珠酒樓」位於旺角荷李活商業中心的分店貼出結業公告，宣布酒樓因「租約期滿」已於7月19日（日）結業，結束短暫的九個月營運期。官方在公告中同時建議食客稍移玉步至彌敦道分店，試圖將原有客源轉移至鄰近集團據點以減低對顧客的影響。

令人意外的是，不僅是「龍珠酒樓」，就連同層另一品牌「壹號漁船」亦同步關門，這反映出稻香集團在旺角同時失去兩個餐飲據點，該商場樓層的餐飲佈局正面臨大幅度調整。

稻香全新懷舊酒樓品牌 曾逆市連開三店

「龍珠酒樓」為稻香集團於去年新設的酒樓品牌，以懷舊的裝潢設計作招徠，配上閃爍的霓虹燈招牌與金色雕龍雕鳳，將昔日八九十年代宴會的熱鬧氛圍帶回現代，讓食客彷彿穿越時空體驗舊香港情懷。店內更增設傳統的推車仔點心，以親民價錢吸引顧客，定價由$16.9一籠起，並設有活魚池供食客自行挑選生猛海鮮。

品牌在初期大獲成功後，亦曾於短短四個月內連開三間分店，擴張速度驚人，版圖由旺角迅速擴張至佐敦及港島杏花邨等地。當時為吸引客流，店方更推出開幕優惠，所有點心一律以小點計算。隨著旺角荷李活商業中心分店的突發結業，意味著該品牌目前僅剩下兩間分店。