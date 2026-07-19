銅鑼灣Mr. Steak自助餐買一送一！長者半價 $205/位起歎生蠔、蟹腳、和牛

位於銅鑼灣世貿中心的超人氣餐廳Mr. Steak a la minute，一直以高質素的豐富海鮮及優質肉類深受食客歡迎。今個夏日，餐廳推出獨家快閃買一送一優惠，人均低至$205即可大歎鮮甜雪花蟹腳及惹味美國燒牛肉！是次推廣更特別為家庭客群量身打造「長者半價優惠」方案，讓大家以極高性價比孝敬家中長輩，絕對是三代同堂的聚餐首選！

Mr. Steak自助餐晚市限時買一送一！ 和牛海鮮盛宴＋必吃鮑魚花膠鍋 設激抵長者半價優惠

Mr. Steak晚市自助餐除了無限量供應的生蠔和煎香鴨肝外，升級時段（晚上7時30分起）更帶來極致的日本和牛體驗。廚師團隊以鐵板燒、火炙壽司等多種精湛手法烹調日本直

Mr. Steak自助餐晚市限時買一送一！ 和牛海鮮盛宴＋必吃鮑魚花膠鍋 設激抵長者半價優惠

Mr. Steak自助餐晚市限時買一送一！ 和牛海鮮盛宴＋必吃鮑魚花膠鍋 設激抵長者半價優惠

Mr. Steak自助餐晚市限時買一送一！ 和牛海鮮盛宴＋必吃鮑魚花膠鍋 設激抵長者半價優惠

全新夏日海景親子下午茶 設爆旋陀螺區

送和牛。此外，全新推出的鮑魚花膠一品鍋與鮮味濃郁的海膽手卷亦會同場供應，鮮味滿載。

為鼓勵大眾與家人共享天倫之樂，餐廳於傍晚自助晚餐時段（17:00-19:00）特設長者專屬折扣！顧客可選擇「成人買一送一加1位長者半價」超值方案，三人同行平日平均只需$280/位；若人數較少，亦可選擇「1位成人6折加1位長者半價」組合，讓長輩們盡情品嚐生蠔、煎鴨肝等矜貴食材，絕對是週末帶父母食好嘢的最佳選擇。

午市必食雪花蟹腳與美國極黑牛肉

午市時段的「環球海鮮、美國燒牛肉」自助午餐同樣陣容鼎盛。食客可以品嚐到鮮甜多汁的雪花蟹腳及肉質彈牙的翡翠螺。若選擇在週末及公眾假期惠顧，餐廳更會加碼供應即開生蠔、即叫即燒的美國極黑牛鐵板燒，以及滋潤的養生燉湯，最後配上Häagen-Dazs雪糕及即焗心太軟作結，帶來滿滿的幸福感。

全新夏日海景親子下午茶 設爆旋陀螺區

針對帶同小朋友的家庭，餐廳特別設計了全新週末親子下午茶，帶來「買兩大送一小」優惠，人均只需HK$119。除了豐富的日式壽喜燒、刺身及甜品外，現場更增設了兒童玩耍區及爆旋陀螺對戰設施。小朋友可盡情放電，家長亦能輕鬆享受週末時光。

地址 ：銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓

優惠預訂日期 ：2026年7月20日 12:00 至 7月26日 23:59

適用用餐日期 ：2026年8月1日 至 8月31日

優惠價格 ： 長者專享方案 (17:00-19:00) ：「成人買一送一＋1位長者半價」三人平日HK$840，週末HK$915；「1位成人6折＋1位長者半價」兩人平日HK$616，週末HK$671。 自助午餐 (12:00-14:30) ：買一送一，平日平均HK$205/位；週末平均HK$255/位。 自助晚餐 (17:00-19:00) ：買一送一，平日平均HK$280/位；週末平均HK$305/位。 升級自助晚餐 (19:30-22:00) ：買一送一，平日（一至四）平均HK$335/位；週末及假日平均HK$355/位。 親子下午茶 (週末及假日 14:30-16:15) ：買兩大送一小，平均HK$119/位。

注意事項：所有優惠方案均需於餐廳現場以電子支付方式，繳納按原價計算之加一服務費。

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