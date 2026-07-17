Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

$88歎足120分鐘點心放題！九龍海逸君綽酒店海雲天3折優惠 維港靚景伴燒賣皇/蝦餃/叉燒包

飲食
更新時間：11:06 2026-07-17 HKT
發佈時間：11:06 2026-07-17 HKT

位於黃埔九龍海逸君綽酒店內的「海雲天」，坐擁210度無敵維港海景，環境優雅舒適，憑藉精緻的手工粵菜與點心，一直深受熱愛中式美饌的食客歡迎。近日更推出海雲天「120分鐘點心放題」激抵優惠，低至3折即可無限量任食近25款精美點心！無論是招牌海雲天蝦餃還是生磨芝麻糊，都能一次過滿足食客味蕾！

7 月17日15:00 開搶
【黃埔九龍海逸君綽酒店海雲天｜120分鐘點心放題優惠】 >>按此預訂<<

海雲天點心放題低至3折 歎盡25款精緻點心

 

這項由海雲天強勢回歸的「120分鐘點心放題」提供豐富多樣的美食選擇，主打即點即蒸，確保每一口都是新鮮熱辣的最佳風味。食客可以品嚐到多款傳統與創新交融的精選蒸點，例如晶瑩剔透、蝦肉鮮甜彈牙的「海雲天蝦餃」，以及充滿豐富肉汁的「蟹子燒賣皇」。若是喜愛香脆口感，絕對不能錯過外酥內嫩的「香煎蘿蔔糕」、層次豐富的「菠蘿叉燒酥」與惹味十足的「椒鹽魚肉燒賣」。

此外，餐廳的腸粉與小食系列同樣表現出色，無論是經典滑溜的「韭黃鮮蝦腸」，還是充滿香港懷舊街頭風味的「街邊混醬腸粉」，都令人回味無窮。甜品方面更是誠意滿滿，濃郁順滑的「生磨芝麻糊」、清新的「番石榴金露」與層次分明的「布蕾千層葡撻」，為這趟中式美食之旅畫上完美的句號。除了極致的味覺享受，海雲天絕佳的維港海景更為整個用餐體驗增添了不少浪漫與愜意，讓人在品嚐各式美點的同時，也能盡情放鬆身心，享受悠閒的午後時光。

 

【九龍海逸君綽酒店海雲天點心放題優惠】
>>按此預訂<<

  • 優惠期限（預訂期）： 2026年7月17日 15:00 至 7月22日 23:59

  • 用餐日期： 2026年7月18日 至 8月31日

  • 餐廳地址： 九龍紅磡德豐街20號海逸君綽酒店二樓（港鐵黃埔站D2出口，步行約4分鐘）

  • 優惠詳情與價格：

    • 下午茶時段（14:00入座）： 激減低至3折，每位只需HK$88起（原價 HK$296/位）

    • 午市時段（11:00 / 12:00 / 13:00入座）： 優惠低至36折，每位只需HK$108起；另有43折優惠，每位HK$128起

  • 條款及細則：

    • 每次預訂需兩位起。

    • 優惠只限堂食，不可與其他優惠同時使用。

    • 堂食將另收每位茶芥及按原價計算之加一服務費，並需於現場支付予餐廳。


 

同場加映：大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地

 

 

最Hit
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
生活百科
19小時前
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
即時國際
2小時前
八達通大派$20增值額！簡單2步登記即獲回贈 1類人專享
八達通大派$20增值額！簡單2步登記即獲回贈 1類人專享 
生活百科
19小時前
海洋光譜號︱3歲童如廁遇風浪馬桶蓋跌落 陰莖捱拍受創成褲血
海洋光譜號︱3歲童如廁遇風浪馬桶蓋跌落 陰莖捱拍受創成褲血
即時中國
4小時前
梁愛離世丨梁愛老公為導演左几 曾享富貴生活惜遇六七暴動致破產 經歷喪夫喪子過獨居生活
梁愛離世丨梁愛老公為導演左几 曾享富貴生活惜遇六七暴動致破產 經歷喪夫喪子過獨居生活
影視圈
17小時前
旺角GU試身室驚魂！港女試內衣遭普通話男兩度強掀門簾 一句「你幫我看一下嘛」嚇呆 官方急回應
旺角GU試身室驚魂！港女試內衣遭普通話男兩度強掀門簾 一句「你幫我看一下嘛」嚇呆 官方急回應
生活百科
17小時前
星島申訴王｜榴槤「大海嘯」創歷史低價 果商3招教揀靚貨
03:41
星島申訴王｜榴槤「大海嘯」創歷史低價 貓山王最平40元磅 果商3招教揀靚貨
申訴熱話
3小時前
護士/社工/老師全線飽和？「護理系仲讀唔讀得過」成熱話 網民指路「呢行」起薪5萬完勝神科｜Juicy叮
護士/社工/老師全線飽和？「護理系仲讀唔讀得過」成熱話 網民指路「呢行」起薪5萬完勝神科｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地
大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地
飲食
22小時前
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光 盡褪明星光環親切如街坊 移居40年擁3房生活無憂
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光  盡褪明星光環親切如街坊  移居40年擁3房生活無憂
影視圈
2小時前