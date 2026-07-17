$88歎足120分鐘點心放題！九龍海逸君綽酒店海雲天3折優惠 維港靚景伴燒賣皇/蝦餃/叉燒包

位於黃埔九龍海逸君綽酒店內的「海雲天」，坐擁210度無敵維港海景，環境優雅舒適，憑藉精緻的手工粵菜與點心，一直深受熱愛中式美饌的食客歡迎。近日更推出海雲天「120分鐘點心放題」激抵優惠，低至3折即可無限量任食近25款精美點心！無論是招牌海雲天蝦餃還是生磨芝麻糊，都能一次過滿足食客味蕾！

7 月17日15:00 開搶

【黃埔九龍海逸君綽酒店海雲天｜120分鐘點心放題優惠】 >>按此預訂<<

海雲天點心放題低至3折 歎盡25款精緻點心

這項由海雲天強勢回歸的「120分鐘點心放題」提供豐富多樣的美食選擇，主打即點即蒸，確保每一口都是新鮮熱辣的最佳風味。食客可以品嚐到多款傳統與創新交融的精選蒸點，例如晶瑩剔透、蝦肉鮮甜彈牙的「海雲天蝦餃」，以及充滿豐富肉汁的「蟹子燒賣皇」。若是喜愛香脆口感，絕對不能錯過外酥內嫩的「香煎蘿蔔糕」、層次豐富的「菠蘿叉燒酥」與惹味十足的「椒鹽魚肉燒賣」。

此外，餐廳的腸粉與小食系列同樣表現出色，無論是經典滑溜的「韭黃鮮蝦腸」，還是充滿香港懷舊街頭風味的「街邊混醬腸粉」，都令人回味無窮。甜品方面更是誠意滿滿，濃郁順滑的「生磨芝麻糊」、清新的「番石榴金露」與層次分明的「布蕾千層葡撻」，為這趟中式美食之旅畫上完美的句號。除了極致的味覺享受，海雲天絕佳的維港海景更為整個用餐體驗增添了不少浪漫與愜意，讓人在品嚐各式美點的同時，也能盡情放鬆身心，享受悠閒的午後時光。

優惠期限（預訂期）： 2026年7月17日 15:00 至 7月22日 23:59

用餐日期： 2026年7月18日 至 8月31日

餐廳地址： 九龍紅磡德豐街20號海逸君綽酒店二樓（港鐵黃埔站D2出口，步行約4分鐘）

優惠詳情與價格： 下午茶時段（14:00入座）： 激減低至3折，每位只需HK$88起（原價 HK$296/位） 午市時段（11:00 / 12:00 / 13:00入座）： 優惠低至36折，每位只需HK$108起；另有43折優惠，每位HK$128起

條款及細則： 每次預訂需兩位起。 優惠只限堂食，不可與其他優惠同時使用。 堂食將另收每位茶芥及按原價計算之加一服務費，並需於現場支付予餐廳。







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