人氣日式放題「極大瀛喜」進駐觀塘APM！$288起任食即開榴槤/龍蝦伊麵/拖羅 新張晚市減$20優惠

觀塘APM極大瀛喜｜人氣日式放題品牌「極大瀛喜日本料理」近日正式插旗觀塘APM，主打多款高級日式料理、熱葷及甜品，如刺身、即開榴槤、龍蝦伊麵、拖羅等。《星島頭條》昨日親臨新店直擊，發現開幕初期反應極度熱烈，店內全場座無虛席，足見品牌的高人氣與吸引力。

日式放題「極大瀛喜日本料理」觀塘APM店開幕！

$288起任食即開榴槤/龍蝦伊麵/拖羅 最長3小時任食

「極大瀛喜日本料理」新店選址於觀塘APM商場5樓，室內空間佔地廣闊，並特別劃分了多個卡位，提供舒適的用膳環境。為迎合不同顧客的預算與口味，餐廳的收費模式主要分為「A餐」及「B餐」兩個級別，價格由$288至$458不等，另收加一服務費。用餐時間方面亦相當充裕，午市時段食客最長可享受長達3小時，而晚市時段則提供最長2小時的任食體驗。

自助區無限量點心、Häagen-Dazs 清酒無限暢飲

顧客步進餐廳後，隨即映入眼簾的是選擇多樣的自助區。該區提供任食的前菜沙律、傳統中式點心與豬腳薑等熱葷。至於甜品方面，則備有Mövenpick、Häagen-Dazs雪糕以及自助雪糕機。同時，飲品吧羅列了數十種特色飲品讓客人挑選，就連松竹梅上撰清酒亦涵蓋在內，款式選擇豐富。

新張晚市減$20優惠

在「A餐」方面，餐廳主打多款極具話題性的美食，除了放題必試的刺身壽司外，當中最矚目的必定是「新鮮即開榴槤」及「燒榴槤」，配以海膽軍艦及油鹽焗大頭蝦，深受大眾喜愛。「極大瀛喜日本料理」更趁新店開幕推出多款全新菜式，包括惹味的金蒜奶油炒鮮肉蟹、海皇一品冬瓜盅，以及魚露金不換凍蜆皇、巴馬火腿忌廉芝士及手工菜功夫雞皮虎蝦。

追求高級食材與極致鮮味的顧客，升級版「B餐」提供了更豐富的選擇。此套餐的主打菜式涵蓋油脂豐腴、入口即化的金槍魚腩（拖羅），以及多款極具份量的海鮮佳餚。食客可品嚐到芝士醬汁濃郁、蝦肉爽彈的上湯芝士焗龍蝦伊麵，以及鹹香惹味、蟹膏飽滿的油鹽焗膏蟹。

此外，「B餐」的另一焦點為日本海膽鱈魚乾拖羅蓉Taco，香脆的鱈魚乾外層配合柔滑鮮甜的海膽與拖羅蓉，帶來極具對比的豐富口感。為慶祝觀塘新店正式開幕，顧客凡於晚市任何時段惠顧「B餐」，即可享有全單即時扣減$20的優惠。

極大瀛喜日本料理（觀塘店）