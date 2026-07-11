$98歎火鍋放題！連鎖酒樓58折優惠 任食海鮮/肥牛逾50款配料 啤酒汽水任飲

天水圍「潮潮居」與沙田「龍悅火鍋」一直以用料新鮮、選擇豐富而深受廣大食客歡迎，是區內人氣極高的聚餐勝地。為了回饋食客，餐廳聯手推出7月13日快閃優惠！只需於當日18:00搶購，即可以低至58折享用90分鐘任飲任食火鍋放題。宵夜時段（20:30後入座）更低至每位HK$98，絕對是性價比極高的火鍋之選！

7 月 13 日 18:00 開搶

【潮潮居/龍悅火鍋放題優惠】

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潮潮居/龍悅火鍋放題 海鮮/生蠔仔/特級肥牛無限追加

天水圍「潮潮居」與沙田「龍悅火鍋」聯手推出任飲任食火鍋放題快閃優惠。

參與本次優惠的「潮潮居」與「龍悅火鍋」，不僅在食材挑選上極具心思，其火鍋體驗更是令人一試難忘。餐廳每日新鮮準備了約50款優質火鍋配料，供食客無限量任點任食。當中必點的重點推介包括鮮甜肥美的「生蠔仔」，肉質飽滿，放入滾燙的湯底中稍微烹煮，入口瞬間爆發出濃郁的海水鮮味；還有肉質細嫩、油脂分佈均勻的「特級肥牛」，在湯中輕輕一涮，肉香四溢，入口即化。此外，爽口彈牙的「手打牛肉滑」以及各款經典丸類、新鮮蔬菜亦是不可錯過的招牌火鍋配料。無論是偏好海鮮的食客，還是無肉不歡的「食肉獸」，都能在這場盛宴中找到心頭好。

免費暢飲罐裝啤酒汽水 茶芥及加一全包

除了豐富的火鍋食材，這次的快閃優惠在飲品及收費細節上也極具誠意。一般火鍋放題往往需要額外支付飲品費或醬料費，但本次優惠套餐已貼心地「全包」了茶芥及加一服務費，絕無隱藏收費，讓消費者食得更安心。

更令人振奮的是，餐廳提供多款罐裝啤酒及汽水供食客無限暢飲，讓您在品嚐熱騰騰的火鍋之餘，能與親朋好友盡情舉杯，享受暢快淋漓的用餐體驗。對於喜歡夜生活的「夜貓族」而言，這次優惠更具吸引力——只需於晚上20:30後的宵夜時段入座，即可以低至每位HK$98的震撼價錢，享用同等豐富的任飲任食火鍋體驗，絕對是近期最具性價比的餐飲選擇。

提供優惠之餐廳 ：天水圍潮潮居、沙田龍悅火鍋

優惠活動 ：90分鐘任飲任食火鍋放題（全包罐裝啤酒及汽水、茶芥及加一服務費）

開搶日期及時間 ：2026年7月13日 18:00 準時開搶

晚市時段優惠（低至68折）：

成人（星期一至五） ：HK$118/位

成人（星期六至日及公眾假期） ：HK$128/位

兒童（星期一至日及假期） ：HK$88/位

宵夜時段優惠（20:30後入座，低至58折）：

成人（星期一至五） ：HK$98/位

成人（星期六至日及公眾假期） ：HK$108/位

兒童（星期一至日及假期） ：HK$88/位

條款細則：優惠名額有限，先到先得，售完即止。建議消費者盡早前往預訂連結搶購。入座時需出示有效之預訂確認憑證，實際提供之食材可能會因當日供應情況而略作調整，詳細條款及細則請參閱預訂網站之最新公佈。

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