陪伴街坊22年天水圍小食店結業！新北江學生成長回憶 $1冷麵/Q餅/小丸子 網民嘆：望住佢哋變老

又一間滿載街坊集體回憶的食店，即將落下時代帷幕。位於天水圍嘉湖新北江商場的港式小食店「真意小食」，近日貼出結業告示，宣佈在陪伴街坊22個年頭後，將於7月25日光榮結業。消息一出，隨即在網上引發熱烈討論，不少街坊大嘆不捨，感嘆一個時代的終結：「係大家嘅童年回憶」。

天水圍新北江真意小食結業 老闆宣告年老退休

「真意小食」在天水圍屹立22年，早已成為新北江商場的地標之一。近日，有網民發現店舖鐵閘貼上一張醒目的「光榮結業」告示，內容寫道：「時光荏苒，承蒙街坊22年來的關照與相伴！因老闆年老退休，本店將於7月25日最後營業。衷心謝謝大家多年的支持與厚愛。祝大家平安健康，珍重再見！」字裡行間充滿了對街坊的感謝與不捨，也為這間長達22年的小店劃上句號。

親民價美食成絕響 Q餅/小丸子/1蚊冷麵

對於天水圍的居民，特別是80、90後而言，「真意小食」是他們的成長印記，陪伴他們度過從幼稚園、小學到中學的青蔥歲月。消息傳出後，網民紛紛留言，緬懷那些年的味道。提及最多的，莫過於店舖的招牌「日式Q餅」，「Q餅呀！！我次次都叫蟹柳芝士」、「又冇一個回憶，小學就開始食Q餅，宜家已經唔係好多地方有」，「Q餅」的即將消失，讓不少人感到失落。

除了Q餅，當年的「小丸子大戰」和「1蚊包冷麵」亦是街坊津津樂道的話題。「以前小丸子大戰，$10有15粒定20粒」，「冷麵大戰1蚊包」，這些驚人的性價比，在今天的香港幾乎難以想像。此外，章魚小丸子、可以「全溝」的沙冰、抵食的雞蛋仔，都是街坊心中的經典。

「年年望住佢哋變老」 街坊祝福老闆享清福

一位自稱在天水圍住了近20年的網民分享：「真係年年望住佢哋變老…… 見到佢哋賣嘅嘢越黎越少，我估應該同年紀開始大、體力跟唔上有關，都有啲唏噓……」這段話道出了許多老街坊的心聲。看著店主夫婦從壯年到白頭，不少街坊對老闆的退休表示理解和祝福：「之前路過都覺得老闆老喇，做咗咁耐，真係要好好享受人生。祝福佢！」、「老闆做咁多年，年紀大係時候休息吓。」更有網民透露，老闆的兒子學業有成，現在應該可以安享清福，享受天倫之樂。

當然，亦有少數網民持不同意見，認為店舖的衛生情況有待改善，食物品質近年亦有所下降。然而，在告別的時刻，大部分的聲音，仍然是對這間小店的懷念與祝福。



圖片及資料來源：kam_mak0829＠Threads

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