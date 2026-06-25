尖沙咀唯港薈Hotel ICON自助餐及下午茶優惠！低至HK$341.5起歎龍蝦/蟹腳/象拔蚌/GODIVA雪糕/榴槤甜品

位於尖沙咀的唯港薈（Hotel ICON）旗下餐廳THE MARKET，一直以極高質素的國際自助餐及創新甜點深受食客歡迎，是城中一位難求的熱門聚餐勝地。近日THE MARKET更推出獨家快閃優惠，只需使用指定Mastercard優惠碼預訂，即可享自助午晚餐及聯乘榴槤下午茶高達HK120折扣！其中雙人榴槤下午茶折後人均只需HK341.5起，絕對是約會與家庭聚餐的絕佳時機！

Hotel ICON自助餐優惠 海鮮自助午餐及帝王蟹晚餐

THE MARKET 全新推出的「東南亞海鮮饗宴」自助午餐，由來自馬來西亞、泰國及印度的三國大廚即席烹調地道美食。食客可細細品嚐濃郁鮮美的檳城蝦麵、鑊氣十足的泰式大蝦炒粉絲，更少不了無限量供應的龍蝦米多汁燒扇貝與冰鎮蟹腳，將東南亞的惹味與新鮮海產完美結合。

若追求更奢華的享受，晚市時段的「龍蝦阿拉斯加帝王蟹」自助晚餐定能滿足饕客需求。除了無限任食廣受歡迎的日本直送燒阿拉斯加蟹腳，更有多款精緻海鮮熱葷如即席烹調的火焰鐵板炒藍龍蝦及高湯堂灼象拔蚌。廚師更會每晚現場帶來火焰秘製膏蟹表演，為味蕾與視覺帶來雙重震撼享受。

聯乘甄沾記推椰香榴槤下午茶 品嚐頂級果王盛宴

榴槤愛好者千萬不能錯過由唯港薈行政總廚「榴槤王子」何偉誠師傅，與香港百年品牌甄沾記聯手打造的「經典椰香榴槤下午茶」。這趟極致滋味旅程嚴選頂級馬來西亞榴槤，為食客呈獻矜貴的黑刺、柔佛黃金及葫蘆三款原粒果肉拼盤。

除了香甜果肉，下午茶套餐更大膽以榴槤入饌炮製出多款驚喜鹹點，包括滋潤清甜的「鮑魚椰子榴槤燉湯」與惹味的「大頭蝦榴槤喇沙」。甜品方面亦巧妙融入了甄沾記的百年椰香，匠心製作出「甄沾記椰子班蘭榴槤菠蘿包」，將果王與椰子的醇厚味道發揮得淋漓盡致。

唯港薈Hotel ICON 優惠詳情

餐廳地址： 香港九龍尖沙咀東部科學館道17號唯港薈2樓 THE MARKET

優惠預訂期： 2026年6月26日12:00至7月1日23:59

優惠使用期： 2026年7月1日至8月31日（下午茶使用期由6月27日起）

Mastercard專享優惠碼： 預訂自助餐或下午茶，無門檻即減HK$50（優惠碼：「ICON50MC」或「ICON50TMC」） 預訂自助餐滿HK900，即減HK120（優惠碼：「ICON120MC」）

精選優惠價格（使用Mastercard折扣後）： 東南亞海鮮自助午餐：平日每位低至HK$443 龍蝦阿拉斯加帝王蟹自助晚餐：平日每位低至HK$846 經典椰香榴槤下午茶：平日二人同行低至HK683（人均約HK341.5）

預訂連結： THE MARKET 自助餐 >>按此預訂<< THE MARKET X 甄沾記經典椰香榴槤下午茶 >>按此預訂<<

條款及細則： 所有價格均已包含加一服務費。自助餐主題及菜單內容或有更改，實際供應之菜式將視乎季節、食材購買及存貨等因素而定。

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