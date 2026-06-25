香港酒樓茶客百態！港人目擊母子稱無錢「一去無回頭」 網民力數5大「極品」惡行：似乎逢XX都唔好？

外出用餐，除了講求食物質素，食客的公德心亦同樣重要。近日有網民於社交平台發文，表示當他到酒樓飲茶時竟發現原來有不少人會食「霸王餐」或「走數」，更請其他網民分享曾於餐廳見過最離譜的人和事。帖文引來大量網民留言回應，有港人曾目擊母子稱無錢「一去無回頭」，一眾網友力數5大食客缺德惡行，更分析或出於1原因：「似乎逢XX都唔好？」

香港酒樓茶客百態！港人發現酒樓食客竟走數？

本地飲茶文化源遠流長，港人閒時到酒樓享受一盅兩件為生活習慣之一，不少遊客來港時亦特地到酒樓體驗飲茶朝聖。近日，有網民於網上發文，表示直到今時今日到酒樓飲茶時，才發現原來有不少茶客食時會「走數」，想辦法「偷偷哋唔俾錢」，更請一眾網民分享過往曾經於酒樓飲茶食飯時遇到的茶客「走數」百態。

港人目擊母子稱無錢「一去無回頭」 網民力數5大「極品」惡行

帖文引起網民熱議，甚至分享多個親身經歷及見聞，力數曾遇到的5大「極品」惡行。有網民表示與家人飲茶時曾需要「搭枱」，對面一位已吃過多碟點心的中年女士。當事主剛坐下入座時，發現點心卡已有4個印，「即那中年女士手快地換了我們的點心卡」，幸事主及時發現並取回點心卡，「那女士連sorry都冇句」。有另一網友分享舊聞，曾遇到一家人飲茶，其他成員先行離開，只餘下1人結賬，惟那人將單據收起並走進洗手間，再反轉外套穿着並戴上帽子直接離去「走單」，「成班樓面員工幫佢比（俾）錢，人家白做一天」。

網民憶述10多年前電子支付尚未普及年代，他曾目擊一位女士帶同小朋友飲茶後，「話無帶錢，最終當然一去無回頭」；有網友分享飲茶「搭枱時」被其他食客刻意扮熟絡聊天，「之後走同出面收銀講幫佢比（俾）埋」。對於上述的「走數」行為，有網民認為出於以往的「搭枱」文化，容易混淆彼此的點心卡，「逢搭枱都唔好？」。除了「走數」之外，有網民表示曾見過一行6人的食客，當侍應端上餐點後，「其中一個女食客同傳菜姐講，話碟麵好細份量，唔夠佢哋咁多人食，叫佢拿返入廚房，炒碟大碟啲」，在旁的事主對此要求感到震驚：「咁都得？可以㗎咩？」

文：RY

資料及圖片來源：香港酒樓關注組