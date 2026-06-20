中環人龍店珍姐 早餐嚴禁「加單」 食客質疑：想同澳牛、九記齊名  店家親揭經營苦衷

在餐飲業，食客於用餐期間要求增加餐點，屬尋常不過情況。然而，一名食客近日於早餐時段前往中環人氣食肆「珍姐海鮮火鍋飯店」用膳時，因店家拒絕其「加單」要求而感到大惑不解。這一事件在社交平台上引起熱烈討論，甚至店家也親上火線回應網民質疑，親解背段苦衷。

中環人氣食肆「珍姐」拒絕食客加單 食客不解：店內仍有空位為何拒絕？

日前，有網民在社交平台 Threads 上分享到中環名店「珍姐海鮮火鍋飯店」享用早餐的經歷，該店原以手切騸牯牛火鍋馳名，近期進駐中環甲級商廈太子大廈，並推出茶記早餐，如二十元的忌廉湯火腿通粉等，配以十二元的冷熱茶啡，令該店在向來消費高昂的中環區殺出重圍，人氣高企，經常大排長龍。

根據該名食客帖文描述，他當時正享用早餐，原打算加點一份多士，卻遭到店方拒絕。事主對此感到無奈，並疑惑地表示：「點解有空枱嘅情況下唔俾加單呢」。事主進一步指出，若餐廳滿座尚可理解，但當時店內「如果好多人等都明 但仲有好多空位 早餐時段又未完」，事主提及當時「有個男仔好好話試吓幫我問 但最後都係唔得」。根據事主的描述，即使店內有空位且時段未完結，餐廳依然嚴格執行拒絕額外點餐的規定。

網民批規矩過於僵化：想同澳牛、九記齊名？

事件曝光後，隨即引發網民熱烈討論。不少網民批評店方做法欠缺彈性，直指「規矩係死，人係生」，並質疑餐廳是否想與其他以「性格」聞名的傳統食肆，如澳牛、九記等齊名。更有網民諷刺道，現今科技發達，「2026年ai都出現」，連簡單的「加單」程序也無法處理實在令人費解。

店方稱為防「走數」： 對最多客人最大利益

面對網絡上的質疑，店家其後親自作出回應，解釋拒絕「加單」是基於過往的不快經驗。店方坦言：「因為試過有人加完單兩張單找一張」，並直言「好多戇X既（嘅）規矩都係因為有超乎想像嘅仆X」。

店家進一步解釋結帳時間管理上的困難「每次都清單唔用honor system大概就會慢15秒一個客」（「honor system」意指誠信制度，即餐廳信任顧客會自覺且誠實地拿著所有單據前往付款）。店方推算，若要花時覆核客人加點項目「早餐賣300個餐就會慢大概75分鐘」，屆時「個個排隊等埋單收錢就會遲到」，影響趕路上班的食客。

針對有網民質疑其態度囂張，店方重申，執行相關營運模式是為了實現一個「對最多客人最大利益」的運作與成本分配，藉此幫助員工順利工作，從而令客人能在中環最高級地段以低價享用飲品，強調有關做法並非網民口中所指的「串」。

資料來源：marisaaaalo@Threads

延伸閱讀：九記老闆搣甩鬧客成性標籤？熱情招待重量級嘉賓兼主動搵鏡頭