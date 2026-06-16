灣仔會展薈景自助餐1折快閃！618優惠 低至$99任食龍蝦/威靈頓牛柳/刺身＋免費暢飲 6歲或以下小童免費

坐落於香港灣仔會議展覽中心的「薈景 Congress Plus」，以其能飽覽維多利亞港無敵海景的優越位置，一直深受眾多美食愛好者及家庭客的歡迎。今期為迎接 618 優惠，更為大眾帶來極致超值驚喜！當中首推限量 1 折海景自助早午餐，每位低至 HK$99 即可盡享豐盛海鮮；另有全新推出的海鮮自助晚餐「買二送二」推廣，讓饕客以極高性價比品嚐各式奢華美饌！

6月17日 12:00 開搶

【灣仔會展 薈景 Congress Plus 自助餐優惠】

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灣仔會展薈景優惠 海景早午餐歎威靈頓牛柳與龍蝦

薈景的「海景自助早午餐」是週末及公眾假期放鬆身心的最佳選擇。食客不僅能品嚐到鮮甜的冰鎮海鮮如龍蝦、海蝦及青口，熱食方面更是充滿驚喜。必試重點包括外酥內嫩的燒威靈頓牛柳，以及極具創意的龍蝦漢堡蛋牛角包。此外，還有惹味的自家製紅燒乳豬和各式新鮮魚生刺身（如三文魚、油甘魚及帆立貝）。餐廳更貼心設有「兒童天地」，配合多款泰式美饌與精緻甜點，並提供汽水、果汁及咖啡免費暢飲，無論是大人還是小朋友都能滿載而歸。

全新海邊燒燒晚餐 買二送二歎生蠔・龍蝦・長腳蟹

從 7 月起，薈景將隆重推出全新「薈景海邊燒燒」海鮮自助晚餐主題。這次晚市盛宴集結了多款高質即烤惹味之選，例如蒜香四溢的胡椒燒開邊龍蝦、肉質肥美的燒和牛腹扒，以及香草燒蒜焗羊排等，絕對令人食指大動。除了燒烤美食，海鮮迷更不能錯過即開生蠔、長腳蟹及麵包蟹等無限量供應的冰鎮海鮮。此時把握買二送二優惠，四人同行平均每位只需 HK$417 起，絕對是親朋好友聚餐的首選。



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餐廳地址 ：香港灣仔港灣道 1 號香港會議展覽中心 4 樓 (晚市提供免費泊車)

優惠期 (預訂期) ：2026年6月17日 12:00 至 6月23日 23:59

使用日期 ：2026年7月1日 至 7月31日

海景自助早午餐 (11:30 - 14:30) ： 【1折快閃】低至 HK99/位(原價HK548/位，現場需加收原價加一服務費) 【第2位半價】平均 HK$423.5/位 (已包加一)

海鮮自助晚餐 (18:30 - 21:30) ： 【買二送二】星期三至四平均 HK417/位；星期五至日平均HK439/位 (已包加一) 【第2位半價】平均 HK$644.5/位起 (已包加一)

折上折優惠碼：預訂時輸入八達通專屬優惠碼【26OT75】滿 HK600可減HK75；PayMe 用戶輸入【26PAY75】滿 HK1,000可減HK75。

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