逸東酒店自助餐買1送1！人均$459起任食生蠔/蟹腳/麵包蟹/烤乳豬 附預訂網址

香港逸東酒店普慶餐廳以豐富多元的自助餐聞名，最近推出買1送1優惠，於6月18日指定時間經Klook平台預訂，即可以人均$459起即歎「西班牙美食市集」主題自助晚餐，任食生蠔、蟹腳、麵包蟹等海鮮，以及多款特色西班牙菜式，適合情侶、家人或朋友聚餐。

普慶餐廳西班牙美食市集主題自助晚餐 任食生蠔、蟹腳、麵包蟹

普慶餐廳這次以巴塞隆拿著名La Boqueria市集為靈感，打造「西班牙美食市集」主題自助晚餐。客人彷彿穿梭於琳瑯滿目的美食攤檔之間，品嚐藏紅花蒜泥蛋黃醬龍蝦尾、烤乳豬、正宗海鮮飯及各式西班牙小菜。至於海鮮選擇豐富多元，供應生蠔、蟹腳及麵包蟹等受歡迎食材。

熱食區帶來多款西班牙經典菜式，例如西班牙烤乳豬外皮脆嫩、肉質鬆軟多汁；龍蝦汁海鮮飯米粒吸滿海鮮精華；藏紅花蒜泥蛋黃醬龍蝦尾色香味俱全；西班牙小菜則包括各式拼盤，口味多變，適合搭配不同主菜。甜點區同樣精彩，供應各式西班牙風味甜品及經典糕點，如西班牙朱古力油條、巴斯克芝士蛋糕、西班牙香橙蛋糕等，為一餐劃下完美句點。

逸東酒店普慶餐廳最近推出快閃優惠，於6月18日晚上9時經Klook平台預訂，即可享用買1送1優惠，人均$459起（$918/2位，原價$1,602/2位），性價比極高，不可錯過！

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