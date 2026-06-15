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朗廷酒店自助餐1折！618限定$88起  另設長者優惠 任食長腳蟹／波士頓龍蝦

飲食
更新時間：19:27 2026-06-15 HKT
發佈時間：19:27 2026-06-15 HKT

位於尖沙咀心臟地帶的香港朗廷酒店，其自助餐餐廳The Food Gallery向來以美食種類多元、品質上乘而備受食客追捧。最近，餐廳因應電商行業618促銷活動，帶來多個震撼優惠，由最吸引的快閃限定1折、買一送一，以至貼心的長者優惠都一應俱全。當中自助午餐折後每位只需$88，絕對是千載難逢的機會，讓您以超值價格品嚐一場國際美食盛宴。

朗廷酒店自助餐1折！65歲或以上長者再有優惠   午市必食回本海鮮+惹味燒烤

朗廷酒店自助餐1折！65歲或以上長者再有優惠   午市必食回本海鮮+惹味燒烤
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The Food Gallery的自助午餐以其豐富的冰鎮海鮮聞名，絕對是海鮮愛好者的天堂。食客可以無限量享用鮮甜肉厚的長腳蟹、豐腴膏多的麵包蟹，以及熟蝦、翡翠螺、青口等時令海產。除了海鮮，烤肉區的烤阿根廷沙朗牛排亦是回本重點，肉質軟嫩，肉汁豐沛。熱盤方面更是跨越中西，從經典的紅酒燴牛肋肉、醬燒美國豬肋骨，到充滿鑊氣的咕嚕雞球、水煮肥牛，再到風味十足的泰式燒豬頸肉和印度牛油咖哩雞，每一款都由廚師團隊精心烹製，不論任何年齡層的食客，都能找到心頭好。

晚市歎盡龍蝦、鮑魚、雪場蟹腳、瀨尿蝦

晚市自助餐則以「海續珍味」為主題，選用可持續海鮮入饌，讓食客在享受美味的同時，也為海洋保育出一分力。晚市限定的任食蒜蓉粉絲蒸波士頓龍蝦，龍蝦肉質彈牙，與金銀蒜的香氣完美融合，每一口都是極致享受。此外，還有肥美的鮑魚、雪場蟹腳、瀨尿蝦等頂級海鮮。主廚特別推介的菜式包括酥皮焗海鮮配蒔蘿醬和焗酥皮帶子，外層酥脆，內餡鮮美，口感層次豐富。除了快閃及買一送一推廣，餐廳亦推出長者禮遇，讓銀髮族也能以優惠價享受盛宴，最後再品嚐精緻的甜品，如近期大熱的千層蛋撻和充滿日式風情的櫻花芝士蛋糕，為這場海鮮盛宴畫上完美句號。

朗廷酒店自助餐618 優惠 (6月16日12:00開搶)

本次優惠涵蓋多種方案，從快閃激減、買一送一到親子及長者優惠，應有盡有。(＞＞預訂按此<<

  • 優惠期 (預訂期)：2026年6月16日12:00至6月22日23:59
  • 用餐日期：2026年6月15日至7月31日
  • 地址：香港九龍尖沙咀北京道8號 香港朗廷酒店 The Food Gallery

限定1折優惠:

  • 自助午餐：平日HK
    $88/位；週末$118/位
  • 自助晚餐：平日HK
    $158/位；週末$172/位
  • 備註：此優惠不適用於6月19日-21日。

買一送一優惠

  • 自助午餐：星期一至五人均
    $263；星期六日人均$353
  • 自助晚餐：星期一至四人均
    $473；星期五至日人均$515
  • 備註：此優惠不適用於6月19日-21日、7月1日。

學生/親子/長者優惠：

  • 週末親子(2成人+1兒童)Dine & Play：自助午餐$1,101/3位；自助晚餐$1,602/3位，包含親子手作坊。
  • 學生禮遇：自助午餐$248/位；自助晚餐$438/位。
  • 銀齡禮遇 (星期三)：65歲或以上長者，自助午餐$228/位；自助晚餐$288/位。

延伸閱讀：長者自助餐優惠2026｜20大星級酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹腳/生蠔/龍蝦/乳豬

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