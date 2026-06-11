沙田五星級酒店自助餐激罕1折！$41起任食生蠔/長腳蟹/花膠/鴨肝/和牛 紅/白酒/果汁任飲

沙田帝都酒店柏麗廳一直以優雅舒適的用餐環境及高質素的國際美食深受食客喜愛，是區內親朋好友聚餐及慶祝節日的熱門勝地。迎接618購物節，餐廳破天荒推出極具吸引力的震撼推廣，為大眾帶來1折自助晚餐優惠！當中主打的「美國極黑牛鐵板燒」平日自助晚餐，折後更低至HK$41一位，讓大眾以極高性價比品嚐頂級美食，絕對是本月必搶之選。

6月12日 12:00 開搶

【沙田帝都酒店柏麗廳自助餐優惠】

>>按此預訂<<

沙田帝都酒店柏麗廳自助餐 極黑牛鐵板燒與豐富海鮮大放送

柏麗廳是次精心策劃的「美國極黑牛鐵板燒」平日自助晚餐，致力為肉食愛好者帶來極致的味蕾享受。專業廚師團隊會於鐵板上即席烹調肉質鮮嫩、油花細緻的美國極黑牛，保證熱騰騰且香氣四溢。除了頂級烤肉，自助餐桌上更源源不絕地供應多款優質海鮮，包括鮮甜多汁的長腳蟹及濃郁惹味的蒜蓉焗蠔。熱愛日式風味的食客，亦可品嚐以鮮甜湯底熬製的北海道白樺豚壽喜燒。用餐尾聲，不妨品嚐外層酥脆、內裡流心的即焗心太軟，為豐盛的一餐完美作結。

長腳蟹 龍蝦與日本和牛極致盛宴

若追求更奢華的餐飲體驗，另一款「長腳蟹・龍蝦・日本和牛盛宴」平日自助晚餐定能滿足高要求的饕客。這場海陸盛宴不僅提供入口即溶的和牛鐵板燒及散發焦香的火炙和牛壽司，食客更可無限量暢食鮮甜生蠔與油脂豐盈的香煎鴨肝。中式熱葷方面同樣一絲不苟，精心炮製的紅燒花膠鮑魚鴨掌花菇一品鍋用料極為矜貴，滋補養顏。甜品時段更無限量供應深受大眾歡迎的Mövenpick雪糕，讓食客盡情享受甜蜜時光。

618限定自助餐優惠詳情

開搶日期及時間： 6月12日 中午12:00

「美國極黑牛鐵板燒」平日自助晚餐優惠： 618限定1折優惠： 低至 HK$41/位 四人同行優惠： 第四位只需HK1，人均低至HK173.5/位 週末買一送一優惠： 低至HK$292/位

「長腳蟹・龍蝦・日本和牛盛宴」平日自助晚餐優惠： 618限定1折優惠： 低至 HK$70/位 四人同行優惠： 第四位只需HK1，人均低至HK297.3/位 買一送一優惠： 低至HK$347/位

條款及細則： 所有優惠受相關條款及細則約束，名額有限，先到先得。上述標示價錢可能需另收加一服務費，具體供應情況與細則請向酒店官方查詢。

同場加映：連鎖酒樓雞煲火鍋$148起！自選香辣/冬瓜椰子雞/胡椒豬肚 送17吋油炸鬼