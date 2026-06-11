沙田帝逸酒店Alva House自助餐結業！中菜廳/宴會服務同步大地震 網民：又少一間好食嘅

沙田帝逸酒店Alva House自助餐結業｜近年香港餐飲業面臨不少挑戰，不少知名食肆相繼調整業務甚至結業。位於沙田的「ALVA HOTEL BY ROYAL 帝逸酒店」今日（11日）宣佈，將於2026年6月30日結束旗下多項人氣餐飲及宴會服務，當中包括人氣自助餐「Alva House」。消失一出，令不少曾光顧的食客對此感到相當惋惜。

沙田帝逸酒店結束餐飲服務 Alva House/逸軒結業

沙田帝逸酒店於其官方專頁發出公告，交代相關餐飲設施的結業安排。公告表示：「衷心感謝各位多年來對Alva House、逸軒及酒店宴會服務的支持。因應企業策略及商業決定，Alva House、逸軒及酒店宴會服務將於2026年6月30日晚市後結束營業。」酒店方亦在文末向顧客道別：「感謝各位一直以來對餐飲部的厚愛，有緣再聚。」

開業6年人氣自助餐成絕響 網民：佢係高質㗎

據了解，「Alva House」自助餐自2019年底開始營業，短短數年間已獲得不少好評，於區內人氣高企。因此，突然結業的消息在社交媒體上引起了大量討論。不少食客大感不捨，紛紛留言指「又少一間好食嘅自助餐」、「呢間好食喎」及「食過一次都好正」。

有當區居民感嘆：「身為沙田友，聽到呢個消息真係有啲傷感。老實講，Alva 喺區內算係數一數二高質，尤其係佢個 Buffet。」同時，也有網民理解業界的處境，無奈表示：「好可惜，其實佢buffet係高質架，但依家生意真係好難做」。

僅剩日本餐廳運作 客服：Room Service 7月起暫停

除了對餐廳結業感到可惜，亦有大批網民擔心酒店整體的營運狀況，紛紛提出「酒店房間仍然營業嗎」、「即酒店沒有餐飲服務？」、「咩事」及「酒店還營運嗎?」等疑問。

就此情況，《星島頭條》向酒店前台服務員查詢並獲進一步解說，自7月1日起，酒店將會僅餘位於28樓的「火蓮花日本餐廳」繼續營業，其餘餐飲服務會全面暫停。在住宿方面，客房預訂服務雖然不受影響，但客房餐飲服務亦會暫停供應；如客人訂房時有包含早餐，酒店屆時將會另作安排。

同集團帝京酒店 3年前結束自助餐

酒店放棄旗下自助餐服務，並非先例。翻查資料，沙田帝逸酒店屬於帝港酒店集團旗下，而同集團位於旺角的帝京酒店，亦曾於2023年結束了人氣極高的自助餐「花月庭」，其後將店址改租給放題店「殿·大喜屋」。