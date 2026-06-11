土瓜灣青葉海鮮酒家6月結業！40年老字號連鎖酒樓品牌 2個月兩店接連不續租

近年本港餐飲業更迭頻繁，不少承載港人記憶的老字號面臨經營挑戰。陪伴街坊近40載的「青葉海鮮酒家」，其位於土瓜灣的分店近日宣布將於6月結業。這是該品牌短短兩個月內關閉的第二間分店，讓一眾食客大感惋惜。

土瓜灣青葉海鮮酒家租約期滿結業! 貼公告感謝街坊7年來支持

青葉海鮮酒家近日於Facebook官方專頁及土瓜灣分店外貼出結業告示。

酒家在通告中感謝顧客支持，表示一直「全心全意地將青葉打造成充滿溫暖與歡笑的社區家園」。

青葉海鮮酒家近日於Facebook官方專頁及土瓜灣分店外貼出結業告示。通告指出，土瓜灣店自2019年4月開業，至今服務社區7年，無奈「因租約屆滿後未能續租」，分店將「營運至2026年6月21日（星期日）晚上10時止」。

酒家在通告中感謝顧客支持，表示一直「全心全意地將青葉打造成充滿溫暖與歡笑的社區家園」。店方承諾在餘下的日子會繼續秉持「三優」宗旨，為食客提供「優良服務、優質出品、優惠價格」的飲食體驗，並誠摯歡迎顧客日後轉至集團旗下的「荃灣店、佐敦店」繼續光顧。

創立逾40年老品牌 連失屯門及土瓜灣兩據點

「青葉海鮮酒家」品牌由何冬青太平紳士於1985年創立，前身為「青葉小館」。該酒家於荃灣新市鎮起家，是該區歷史最悠久的新派粵菜海鮮酒家。品牌發展至今，原本於荃灣、佐敦、屯門及土瓜灣均設有分店，然而不久前的4月19日，其屯門分店才剛在無預警的情況下突然結業。

屯門分店向來以紅磚外牆及寬敞廳堂為標記，店內其中一個廳堂更保留著充滿年代感的「龍鳳大禮堂」設計，見證過無數街坊的喜慶聚會。此外，酒家亦以供應多款坊間少見的懷舊點心聞名，例如「芝麻卷」、「鵪鶉蛋燒賣」、「懷舊蝦多士」、「炸鮮奶卷」及「子薑黃金皮蛋」等，均是食客們的共同回憶。隨著土瓜灣店即將步入歷史，在兩個月內連執兩店後，「青葉海鮮酒家」在港僅剩下兩間分店。



圖片及資料來源：黃埔人•紅磡人•土瓜灣人、青葉海鮮酒家