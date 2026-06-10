粉嶺屋邨街市$25燒味三寶飯！有齊叉燒/油雞/燒鴨超足料 網民驚訝：仲有燶邊叉！

現今社會物價高企，外出解決三餐的成本愈來愈貴。最近，有網民在社交平台分享在粉嶺一個屋邨街市，有燒味檔推出$25「燒味三併飯」，認為其味道普通，甚至在水平以下，但認為其價值絕對超過$25，引起網民討論，不少人認為出品誠意十足，驚訝表示「仲有燶邊叉燒！」。

粉嶺屋邨街市$25燒味三寶飯！食客直言味道普通：但值呢個價以上

有網民在社交平台發文，分享在粉嶺皇后山邨街市內以$25買到「燒味三寶飯」，直言味道「非常普通，水準以下」，惟就份量而言，以現時的物價來說，絕對「值$25以上」，性價比極高。

據網民分享的照片所見，「燒味三寶飯」有齊叉燒、油雞及燒鴨，而且每份燒味的份量均不算少，可見店方相當有誠意！

雖然帖文未有明確表示店舖資料，翻查相關食肆資訊及讀者報料，皇后山邨商場有兩間燒味店同樣供應$25三併燒味飯，分別是「安泰燒味家」及「明富燒味」，而單拼及雙併燒味飯則為$20及$22。

網民驚訝：仲有燶邊叉！

帖文一出，不少網民對便宜價格大感震驚，「好抵！」、「邊度？」也有眼利網民發現，三寶飯的配料相當有誠意，除了燒鴨、油雞，還有「燶邊叉燒」，紛紛驚嘆「嘩好滿還有燶邊叉！」、「三寶飯唔係紅腸咸蛋已經無得頂，抵食！」更有人將其與大型連鎖快餐店作對比，諷刺道：「好過60元垃圾四寶飯」。

與此同時，有網民擔心食物質素與店舖的生存空間，直言「$25我真係唔敢食…交租都唔夠」、「見到都覺得唔好食，但$25總有人買。」

來源：Threads

文：LW