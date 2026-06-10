人龍宵夜火鍋瘋狂點餐！狂叫24個布甸24碟蜆 臨走奸招掩飾逃走 旁觀網民怒轟：一啲衣食都無！

港人吃放題出現浪費食物的問題屢見不鮮，有網民近日就在吃一家人氣火鍋宵夜放題，目擊一家四口在享用「宵夜火鍋」時瘋狂點餐並浪費食物，事主對此直呼「一啲衣食都無」，其不負責任的行為隨即引起網民關注，紛紛狠罵涉事食客大嘥鬼。

火鍋放題見證一家四口大嘥鬼 狂點24份海蜆、布甸

近日，一連鎖酒家推出之宵夜火鍋放題，獲全城追捧，多間分店大排長龍。有網民就在社交平台上分享近日享用該酒家的宵夜火鍋時，未料卻遇上一家四口對店員百般刁難，不僅態度極其惡劣，更在隨後的用餐過程中瘋狂點餐，造成嚴重浪費，令旁人側目。

事主在晚上8時20分入座時，便看見該家庭對店員不停投訴，指「未開code」及「冇熱水」，「對啲店員個態度已經勁X差」。事主指出，酒樓宵夜時段是晚上8:30才開始「早啲放你入去係等你哋唔使企喺度等，唔等於可以開始俾你食」。

好言相勸 反被駁：我哋一定食得哂

其後，該家庭在點完海鮮後，便不斷質問店員如何點甜品，甚至強迫店員手動為其落單點選「24個芒果布甸」。儘管店員好言相勸，表示可以分批送上，男食客卻大發脾氣，喝斥店員指「我哋一定食得晒！」。隨後，據事主觀察，他們又點了多達24碟海蜆、多盤肉類以及點心與蒸包。

鄰座的事主實在看不過去，遂出言相勸「食得晒先好嗌」，卻遭該家庭的母親反駁指「我哋一定食得哂」。事主表示聽罷只能「放長雙眼睇」，並指結果終惹人發笑。

埋單前剩食盡掃鍋中逃離現場

直至晚上10時30分，即用餐時段尾聲，他發現該桌食客「2大盤肉仲係度」。直至最後15分鐘，這家人並未吃完，反而將剩菜「dum哂落個煲到就算」，浪費了大量食物。事主形容他們「一啲衣食都無」，最終更「4個突然一齊起身勁快走左去，酒樓啲姐姐都追唔切」。

網民群批：會有報應

此事件在社交平台曝光後，隨即引發極大迴響。網民紛紛對該家庭浪費食物及對店員無禮的行為表示憤怒。

不少網民對酒樓員工深表同情，直言「真係辛苦啲staff，對佢哋態度仲咁好」，並痛斥涉事食客的行為「會有報應架」。有任職餐飲業長達7年的網民更無奈透露，這類自私行徑並非個別例子，感嘆「其實好多香港人都是咁樣的」。

針對大肆浪費的現象，大量留言強烈「支持浪費食物罰款」，認為既然是任食，食客便「唔使搏命嗌」，理應「食晒再嗌都唔遲」。為此，有人積極建議餐廳應實施更嚴厲的防浪費規管，例如「全部食唔晒逐gram收錢然後打包拎走」。

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