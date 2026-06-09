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尖沙咀五星級酒店自助餐優惠！低至$106歎波士頓龍蝦/蟹腳/刺身 任食招牌即切片皮鴨

飲食
更新時間：15:52 2026-06-09 HKT
發佈時間：15:52 2026-06-09 HKT

美麗華集團旗下的酒店餐廳一直以高品質及多元化美食，深受香港本地食客歡迎。適逢Mira eShop迎來六週年慶典，位於尖沙咀The Mira Hong Kong的人氣餐廳Yamm推出震撼優惠，只需$106即可享用極致豐盛的自助午餐，更有多重買一送一等超值禮遇，絕對是美食愛好者不容錯過的狂歡盛宴！

尖沙咀The Mira限時優惠 $106搶購Yamm自助餐

作為尖沙咀美食地標之一，Yamm一直以供應源源不絕的冰鎮海鮮及招牌即切北京烤鴨而聞名。這次配合Mira eShop六週年慶，Yamm特別呈獻「環球滋味巡禮自助午餐」，帶來四款令人食指大動的全新主題：從經典惹味的泰越風味、暖心濃郁的星馬佳餚，到以清新海產為主調的地中海美饌，以及充滿異國風情的絲綢之路特色菜式。食客只需於指定時間以$106的破格快閃價，即可盡情穿梭於各國美食之中，讓每一次的午餐時光都充滿驚喜與新鮮感，是一眾上班族與閨密聚會的絕佳選擇。

買一送一 優惠價盡享龍蝦海鮮晚宴

除了震撼的快閃價，Yamm亦同步推出「買一送一」自助午餐優惠，折實後平均每位只需$292.8，最適合與親朋好友結伴同遊，共享豐富大餐。若偏好晚餐時段，更不能錯過低至58折的「海洋鮮貝自助晩宴」。晚宴精心準備了多款頂級海鮮佳餚，包括香氣四溢的荷蘭汁燒扇貝、惹味濃郁的蟹肉海鮮蘑菇葡式焗海螺，以及鮮甜無比的砂鍋清酒煮蜆。當然，深受大眾喜愛的波士頓龍蝦及人氣片皮鴨亦會源源不絕為食客送上，絕對能完美釋放海洋風味，滿足海鮮狂熱份子的味蕾。

Mira eShop自助餐優惠詳情

  • 活動開賣時間：2026年6月12日上午11時起（Happy Friday 限時搶）

  • Yamm 環球滋味巡禮自助午餐（星期一至五）

    • 快閃價 $106（原價 $382.8）

    • 買一送一優惠：兩位用 $585.6，平均每位 $292.8（原價 $1,073.6）

  • Yamm 海洋鮮貝自助晩宴（星期一至四）

    • 58折優惠：成人每位 $542.6，長者每位 $427（原價 $877.8 / $690.8）

  • 折上折優惠：於 Mira eShop 購買指定餐飲產品單一簽帳滿 $2,000，即可即時減 $100。

  • 條款及細則：所有優惠價目為 Mi+ 會員限定。以上價格已包括每位成人原價之加一服務費。優惠名額有限，先到先得。

 

同場加映：香港W酒店自助餐必搶1折！$108起歎生蠔/蟹腳/韓式烤肉站 暢飲紅白酒

 

 

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