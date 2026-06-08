Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港W酒店自助餐必搶1折！$108起歎生蠔/蟹腳/韓式烤肉站 暢飲紅白酒

飲食
更新時間：18:34 2026-06-08 HKT
發佈時間：18:34 2026-06-08 HKT

坐落於尖沙咀的香港W酒店，其標誌性餐廳KITCHEN一直以精緻的國際美食、時尚的裝潢及壯麗的維港海景深受食客及旅客喜愛，是城中熱門的聚餐勝地。今期餐廳推出震撼全城的超值自助餐優惠，只需於6月9日中午12時起搶購，即可享受高達1折的折扣，以低至HK$108的驚喜價，品嚐由首爾JW萬豪酒店客席總廚主理的限定韓式主題自助午餐，同時更設有買一送一超值推廣，絕對是性價比極高的美食體驗！

6月9日 12:00 開搶
【尖沙咀香港W酒店KITCHEN自助餐】
>>按此預訂<<

首爾JW萬豪總廚主理 品味地道韓食兼歎豐富海鮮

 

是次限定自助餐推廣的亮點，無疑是由擁有三十年豐富入廚經驗的韓國籍崔政秀總廚親自操刀，將最正宗、最地道的韓國風味完美引進香港W酒店。食客可以在自助餐區盡情探索多款精緻的韓式料理。必食推介包括特設的「韓式烤肉站」，廚師會為大家即席烤製香氣四溢的肉類，當中的「辣醬烤五花肉」惹味無比，特製辣醬完美中和了五花肉的油膩，肉質肥瘦均勻，令人一試難忘。此外，還有口感軟腍、燉煮至極致入味的「炆牛肋條」，以及湯頭濃郁鮮甜的「韓式年糕牛骨湯」，每一道菜式都散發著韓國傳統料理的獨特魅力，讓食客彷彿置身於首爾街頭。

除了令人垂涎的韓式佳餚，本次自助餐優惠更提供多重超值折扣，迎合不同食客的需求。對於喜愛海鮮的饕客而言，逢週末（週五至週日）的自助餐時段更是不可錯過，屆時餐廳將無限量供應新鮮生蠔、鮮甜多汁的麵包蟹及肉質飽滿的雪蟹腳，並配以無限暢飲的紅酒與白酒，將整體的餐飲體驗昇華至極致。此外，指定信用卡客戶惠顧晚餐，更可享受專屬特飲升級，為聚餐增添微醺氣氛。


【尖沙咀香港W酒店KITCHEN自助餐】
>>按此預訂<<

  • 優惠開搶日期： 6月9日 中午 12:00

  • 活動供應期限： 6月4日至9月3日（父親節檔期 6月18日至21日之買一送一優惠亦同步開放預訂）

  • 優惠碼及價格資訊：

    • 1折優惠： 輸入優惠碼【618WH】，平日自助午餐低至 HK$108/位。

    • 立減優惠： 輸入無門檻優惠碼【WHOTEL60】，即減 HK$60。

    • 買一送一： 平日自助午餐低至 HK$293/位；自助晚餐低至 HK$479/位。

  • 週末特別禮遇（週五至週日）： 無限量任食生蠔、麵包蟹、雪蟹腳，並包含紅白酒無限暢飲。

  • 信用卡專屬優惠： Mastercard 客戶預訂買一送一晚餐，可獲免費升級 WOOBAR 特調雞尾酒。

【尖沙咀香港W酒店KITCHEN自助餐】
>>按此預訂<<

 

 

同場加映：銅鑼灣宵夜好去處！美心旗下高級潮州菜優惠 經典打冷小菜$59起

 

 

 

最Hit
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
即時國際
6小時前
菲律賓7.8級地震︱至少5傷多棟建築物倒塌 海嘯抵印尼3地︱有片
01:16
菲律賓7.8級地震︱至少15死逾200傷 震後約五小時海嘯威脅已大致解除︱持續更新
即時國際
2小時前
特朗普接受NBC訪問時，不滿主持人提問內容拆下收音咪提早離開。NBC《MEET THE PRESS》
01:05
特朗普受訪大怒即場除咪離場 斥主持人「不是騙子就是蠢貨」︱有片
即時國際
7小時前
吳婉芳二仔胡智同嚴重受傷急做手術 遇無妄之災憔悴病容曝光 早前舉行豪門婚禮掀熱話
吳婉芳二仔胡智同嚴重受傷急做手術 遇無妄之災憔悴病容曝光 早前舉行豪門婚禮掀熱話
影視圈
5小時前
屯門大叔ATM前手揸大疊$500險中伏 醒目女與路人一秒對望 聯手截擊拯救準苦主｜Juicy叮
屯門大叔ATM前手揸大疊$500險中伏 醒目女與路人一秒對望 聯手截擊拯救準苦主｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-07 16:00 HKT
胡楓演唱會｜修哥兩度險生意外 腳軟向後跌幸得劉德華頂住 落樓梯絆倒向前仆好牙煙
02:39
胡楓演唱會｜修哥兩度險生意外 腳軟向後跌幸得劉德華頂住 落樓梯絆倒向前仆好牙煙
影視圈
8小時前
關嘉敏自爆遭前輩拍檔擅加「親熱戲」  崩潰委屈怕開工：拒絕唔到  點名一男星揭錫錫細節
關嘉敏自爆遭前輩拍檔擅加「親熱戲」  崩潰委屈怕開工：拒絕唔到  點名一男星揭錫錫細節
影視圈
6小時前
菲律賓7.8級地震︱商場倒冧民眾四散 華人睡夢中手機警報狂響︱有片
00:26
菲律賓7.8級地震︱商場倒冧民眾四散 華人睡夢中手機警報狂響︱有片
即時國際
5小時前
本灣水產荃灣店結業！開業約6年主打海鮮「即買即煮」 全港僅餘2分店 網民分析結業原因
本灣水產荃灣店結業！開業約6年主打海鮮「即買即煮」 全港僅餘2分店 網民分析結業原因
飲食
4小時前
日本服務神話破滅？港人大阪食火鍋遭驅趕「搶錢」 網民爆餐廳疑設「陰陽餐牌」：見講廣東話即換｜Juicy叮
日本服務神話破滅？港人大阪食火鍋遭驅趕「搶錢」 網民爆餐廳疑設「陰陽餐牌」：見講廣東話即換｜Juicy叮
時事熱話
6小時前