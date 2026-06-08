香港W酒店自助餐必搶1折！$108起歎生蠔/蟹腳/韓式烤肉站 暢飲紅白酒

坐落於尖沙咀的香港W酒店，其標誌性餐廳KITCHEN一直以精緻的國際美食、時尚的裝潢及壯麗的維港海景深受食客及旅客喜愛，是城中熱門的聚餐勝地。今期餐廳推出震撼全城的超值自助餐優惠，只需於6月9日中午12時起搶購，即可享受高達1折的折扣，以低至HK$108的驚喜價，品嚐由首爾JW萬豪酒店客席總廚主理的限定韓式主題自助午餐，同時更設有買一送一超值推廣，絕對是性價比極高的美食體驗！

6月9日 12:00 開搶

【尖沙咀香港W酒店KITCHEN自助餐】

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首爾JW萬豪總廚主理 品味地道韓食兼歎豐富海鮮

是次限定自助餐推廣的亮點，無疑是由擁有三十年豐富入廚經驗的韓國籍崔政秀總廚親自操刀，將最正宗、最地道的韓國風味完美引進香港W酒店。食客可以在自助餐區盡情探索多款精緻的韓式料理。必食推介包括特設的「韓式烤肉站」，廚師會為大家即席烤製香氣四溢的肉類，當中的「辣醬烤五花肉」惹味無比，特製辣醬完美中和了五花肉的油膩，肉質肥瘦均勻，令人一試難忘。此外，還有口感軟腍、燉煮至極致入味的「炆牛肋條」，以及湯頭濃郁鮮甜的「韓式年糕牛骨湯」，每一道菜式都散發著韓國傳統料理的獨特魅力，讓食客彷彿置身於首爾街頭。

除了令人垂涎的韓式佳餚，本次自助餐優惠更提供多重超值折扣，迎合不同食客的需求。對於喜愛海鮮的饕客而言，逢週末（週五至週日）的自助餐時段更是不可錯過，屆時餐廳將無限量供應新鮮生蠔、鮮甜多汁的麵包蟹及肉質飽滿的雪蟹腳，並配以無限暢飲的紅酒與白酒，將整體的餐飲體驗昇華至極致。此外，指定信用卡客戶惠顧晚餐，更可享受專屬特飲升級，為聚餐增添微醺氣氛。

優惠開搶日期： 6月9日 中午 12:00

活動供應期限： 6月4日至9月3日（父親節檔期 6月18日至21日之買一送一優惠亦同步開放預訂）

優惠碼及價格資訊： 1折優惠： 輸入優惠碼【618WH】，平日自助午餐低至 HK$108/位。 立減優惠： 輸入無門檻優惠碼【WHOTEL60】，即減 HK$60。 買一送一： 平日自助午餐低至 HK$293/位；自助晚餐低至 HK$479/位。

週末特別禮遇（週五至週日）： 無限量任食生蠔、麵包蟹、雪蟹腳，並包含紅白酒無限暢飲。

信用卡專屬優惠： Mastercard 客戶預訂買一送一晚餐，可獲免費升級 WOOBAR 特調雞尾酒。

【尖沙咀香港W酒店KITCHEN自助餐】

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