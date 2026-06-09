黃埔海雲天1折晚市放題！$59歎避風塘炒蟹加脆皮燒鵝皇 50款點心及大牌檔小菜任食

位於黃埔九龍海逸君綽酒店的高級中菜廳「海雲天」，坐擁210度無敵維港海景，環境優雅舒適，一直深受城中食客歡迎。適逢618年中大促銷，海雲天推出震撼全城的餐飲優惠！當中最矚目的絕對是低至1折的晚市點心小菜放題，每位只需HK$59，即可於最長達240分鐘的用餐時間內品嚐多款地道大牌檔風味佳餚，絕對是親朋好友聚餐的超值首選！

6月9日 15:00 開搶

【九龍海逸君綽酒店海雲天放題優惠】

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靈魂主打避風塘炒蟹 逾50款鑊氣小菜任食

在這次「避風塘與大牌檔盛宴」中，餐廳誠意獻上極具香港特色的地道大牌檔風味。每位入座食客均可獲贈限量「靈魂主打」避風塘炒蟹半隻（小童除外），其蒜香撲鼻、惹味無窮。若湊夠四位同行，餐廳更會額外送上一份外皮香酥、肉汁豐盈的脆皮燒鵝皇。除此之外，食客可無限次點選超過50款大牌檔精選美食，包括鑊氣十足的豉椒炒蜆、香脆可口的椒鹽魷魚鬚、惹味啫啫雞煲以及經典梅菜扣肉等。場內更設有懷舊飲品吧，無限量供應啤酒及汽水，讓食客盡情暢飲。

午市第二位加$61.8 最長240分鐘無限時任食

除了極具話題性的晚市1折優惠（HK$118/2位，平均HK$59/位）外，午餐時段同樣極具性價比。午市時段推出「第二位加HK$61.8」的超值方案，即兩位合共只需HK$329（人均HK$164.5）。食客同樣可以享受最長達4小時的無限時任食體驗，慢慢品嚐美食與海景，無需匆忙。即使錯過了上述限量搶購，亦有午市成人HK$188/位及晚市低至HK$248/位的超值選擇，四人同行同樣可獲贈脆皮燒鵝皇，誠意十足。

120分鐘點心放題回歸 滿足一眾飲茶愛好者

若想專注品嚐傳統粵式手工點心，海雲天的120分鐘點心放題亦同步強勢回歸。午市優惠只需半價HK$148/位，下午茶時段更低至HK$128/位。食客可盡情任食皮薄餡靚的鮮蝦餃皇、口感豐富的蟹籽燒賣皇，以及蠔皇叉燒包等多款點心，最後再來一碗生磨芝麻糊或焗西米布甸完美作結，感受傳統點心的細膩魅力。

優惠預訂期： 2026年6月9日15:00 至 6月16日23:59

適用用餐日期： 2026年6月10日 至 6月30日

餐廳地址： 九龍紅磡德豐街20號海逸君綽酒店二樓（港鐵黃埔站D2出口，步行約4分鐘即達）

注意事項： 優惠只限堂食，不可與其他優惠同時使用。所有堂食顧客須另收每位茶芥及原價之加一服務費，費用需於用餐當日於現場直接支付予餐廳。

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