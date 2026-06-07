海洋公園萬豪酒店自助餐限時優惠｜首位1折！低至$261.5任食長腳蟹/烤龍蝦/中式點心/免費入兒童樂園

座落於香港海洋公園萬豪酒店內的海灣餐廳，向來以其雅緻舒適的環境及豐盛的國際美食自助餐聞名，是不少家庭客和美食愛好者的聚餐首選。最近，推出震撼的618年中大促，其中最吸引的莫過於首位食客享1折的超值優惠，折後雙人自助午餐人均僅需$261.5，便能盡情品嚐雪場蟹腳、即開生蠔等冰鎮海鮮，性價比極高。

除了環球海鮮美食，海灣餐廳的自助晚餐更迎來了全新的「熱帶風味」主題，帶領食客的味蕾暢遊東南亞。廚師團隊精心搜羅越南、馬來西亞、泰國、新加坡、印尼及印度的地道食材與香料，炮製出一系列正宗的特色佳餚。前菜方面，清新開胃的越南米紙大蝦卷、果香四溢的酸甜柚子青口沙律，以及肉質軟嫩的馬來式燒牛肉配羅望子醬，均令人胃口大開。

主菜環節更是精彩紛呈，鑊氣十足的森巴醬金不換炒蟹，蟹肉鮮甜且充滿羅勒香氣；肉質肥美的星州胡椒炒大蝦，完美呈現了新加坡的代表性風味。此外，越南海鮮及雞咖喱、印尼炒飯等經典菜式亦不容錯過。場內更設有即煮越南火車頭牛肉湯，湯底濃郁，牛肉嫩滑。甜品部分同樣充滿驚喜，泰式奶茶慕絲蛋糕、斑蘭芒果忌廉蛋糕及馬來西亞拉茶奶凍等，為這場盛宴畫上完美句號。當然，餐廳的招牌燒美國頂級斧頭牛扒和北京片皮鴨也會繼續供應，滿足一眾饕客。

冰鎮海鮮無限量供應＋免費兒童樂園讓小孩盡情玩樂

自助午餐的陣容同樣絕不遜色，海鮮控可在此盡情享用堆積如山的雪場蟹腳、麵包蟹、加拿大青口及翡翠螺等時令海鮮。熱盤方面，外脆內嫩的燒美國牛板腱扒、香氣撲鼻的泰式南乳燒雞，以及傳統燒味檔都深受歡迎。點心蒸籠裏的雪燕灌湯餃和蝦餃燒賣，熱氣騰騰，是港人的最愛。最特別的是，場內還有即點即製的港式雞蛋仔和葡撻，充滿地道情懷。值得一提的是，無論午市或晚市，同行的小童均可免費進入兒童遊樂天地，讓大人安心享受美食，小孩盡情玩樂。

餐廳名稱：香港海洋公園萬豪酒店海灣餐廳

開搶日期：2024年6月8日中午12時起

優惠方案： 自助午餐 【618限定｜第一位1折】：兩位起訂，適用於平日，HK$523/2位 (人均HK$261.5)。 【買一送一】：HK$598/2位 (人均HK$299)。 【買二送一】：HK$1,146/3位 (人均HK$382)。 自助晚餐 【618限定｜第一位1折】：兩位起訂，適用於平日，HK$817/2位 (人均HK$408.5)。 【買一送一】：星期一至五 HK$934/2位 (人均HK$467)；星期六、日及公眾假期 HK$982/2位 (人均HK$491)。 【買二送一】：星期一至五 HK$1,791/3位 (人均HK$597)；星期六、日及公眾假期 HK$1,881/3位 (人均HK$627)。

條款及細則： 以上價格已包含加一服務費。 「第一位1折」優惠必須以「成人＋第二位-75折」為組合訂購。 優惠受條款及細則約束，詳情請參閱預訂網頁。 兒童可免費進入兒童遊樂天地。



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