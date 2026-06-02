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「上海姥姥」進軍早市！推$39起粢飯/擔擔麵套餐免茶錢加一 掀網民兩極熱議：不是走平價路線

飲食
更新時間：13:52 2026-06-02 HKT
發佈時間：13:52 2026-06-02 HKT

近年本港餐飲業經營環境艱難，不少品牌紛紛變陣開拓新客源。連鎖食府「上海姥姥」日前在康怡、馬鞍山及屯門三間分店首度推出早市系列。有網民在社交平台分享相關宣傳單張，直言「生意真係難做」、「連佢都開始有早市」，瞬即引起網民熱烈討論。

上海姥姥加推早市 粢飯/擔擔麵/小籠包套餐低至$39起

有網民分享「上海姥姥」的早市宣傳單張，感嘆「生意真係難做」。
有網民分享「上海姥姥」的早市宣傳單張，感嘆「生意真係難做」。
上海姥姥官方專頁兩個月前開始宣傳早市系列，目前只於三間分店試行供應，其餘分店則維持在午市才開始營業。
上海姥姥官方專頁兩個月前開始宣傳早市系列，目前只於三間分店試行供應，其餘分店則維持在午市才開始營業。

有網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳了一張「上海姥姥」的早市宣傳單張，感嘆「生意真係難做，市道的確艱難」，連主打上海菜的「上海姥姥」也開始增設早市。據了解，上海姥姥官方專頁兩個月前開始宣傳早市系列，目前只於康怡、馬鞍山及屯門三間分店試行供應，其餘分店則維持在午市才開始營業。

該早市系列標榜「免茶位」、「免加一」，提供五款售價由$39至$59不等的套餐。套餐內容主要涵蓋手造粢飯、手製拉麵、小籠包、蒸餃及中式蒸飯等精選主食與點心，並均附送豆漿、奶茶或咖啡等指定飲品。事主坦言：「不過我應該唔會幫襯，覺得呢個價係下午茶價，早餐嚟講算貴。」

網民熱議性價比 「如果去飲茶應該唔得」

對於「上海姥姥」推出早市套餐，網民展開了熱烈討論。持否定態度的網民普遍認為定價過高，並不符合日常早餐的消費水平。有網民質疑「粢飯+豆漿早餐$39？去求其第二間已經可以幾豐富了」，甚至嘲諷「一個栥飯+豆漿$39，賺死佢」。亦有網民指其飽腹感與價格不符，直言「59蚊食個唔飽嘅早餐，香港人真係富貴」，並簡單歸結為「貴到咁」。

相反，持支持或理解態度的網民則從品牌定位和用餐體驗出發。有網民指出「佢係走中檔路線，不是走平價路線」，並分享屯門分店的實測經驗，大讚「佢係好食，都抵食的，份量適中，太大食不適合，環境好，乾淨衛生，侍應也有禮，服務OK」。有人則點出「康怡個間食個幾次，拉麵師傅即拉其實唔錯」及「大家唔知佢有幾好食」，藉此肯定其食物質素。亦有網民分析其目標群眾，認為「佢的對象係飲早茶客，如果去飲茶叫類似食物，應該唔得」，並指出「價錢是偏貴，但食這些及坐的環境，這定價差不多了」，最後反駁批評者「單看價錢、不看食物和環境就去評論，都好搞笑吧？」

 

圖片及資料來源：香港茶餐廳及美食關注組

 

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