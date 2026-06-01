Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港麗晶酒店自助餐75折再減$304！人均低至$475起爽食龍蝦/拖羅/蟹腳/鮑魚

飲食
更新時間：17:54 2026-06-01 HKT
發佈時間：17:54 2026-06-01 HKT

喜愛自助餐的饕客們有福了！尖沙咀香港麗晶酒店「港畔餐廳 Harbourside」推出618年中大促特惠。港畔餐廳坐擁維港美景，一直以精緻多元的國際美食聞名。本次平日自助午餐75折低至每位HK$475，而使用Mastercard優惠碼【MCREGENT】預訂晚餐更低至人均HK$823，非常震撼！

6 月2日 12:00 開搶
【尖沙咀香港麗晶酒店 港畔餐廳自助餐優惠】
>>按此預訂<<

麗晶酒店自助餐優惠 頂級海鮮與烤牛扒任食

港畔餐廳的自助餐食材極其奢華。平日午餐可無限量享用膏腴肉厚、入口鮮美的冰鎮麵包蟹，以及肉質絲絲分明且味道甘甜的雪白鱈場蟹腳。熟食方面則有肉汁滿溢、外脆內嫩的即切烤西冷牛扒，香嫩多汁的烤羊脾，以及皮脆肉嫩、脂香四溢的招牌片皮鴨。週末及假日則更進一步加碼，提供鮮美肥嫩、口感豐腴的帶子刺身，和咬下去瞬間爆漿、晶瑩剔透的三文魚子，還有鑊氣十足的中式炒海鮮配日本肥美生蠔、精選彈牙鮑魚與慢火細燉的經典粵式鵝掌。

自助晚餐更昇華為海陸豪華晚宴，提供油脂豐富、入口即化的極品拖羅刺身，以及肉質爽脆彈牙、鮮味多汁的即煮新鮮生猛龍蝦。此外，還有滋補養顏、口感厚實彈潤的燜花膠與軟糯海參，更有表面煎至微焦、內裏軟嫩香濃的香煎鴨肝，以及肉質細嫩、羶味恰到好處的澳洲烤羊架。食客能一邊享受極致美食，一邊飽覽璀璨夜景，是商務聚會或家庭聚餐的頂級享受。

【尖沙咀香港麗晶酒店 港畔餐廳自助餐優惠】
>>按此預訂<<

是次限時快閃優惠將於6月2日開搶，以下為詳細資訊：

  • 餐廳地址：尖沙咀梳士巴利道 18 號香港麗晶酒店地舖 港畔餐廳

  • 預訂日期：2026年6月2日 12:00 至6月8日 23:59

  • 用餐日期：2026年6月3日至7月5日

  • 優惠方案

    • 【75折＋送$100折扣碼/飲品】平日自助午餐：星期一至五折後HK$475/位（原價HK$614/位）。每單送HK$100折扣碼（可用於下次預訂）或每位送迎賓飲品乙杯。

    • 【Mastercard 4人同行75折再減$304】自助晚餐：輸入優惠碼【MCREGENT】後，平均每位HK$823（原價HK$1,098/位）。

  • 條款細則：本促銷優惠不可與任何其他促銷優惠、禮券或禮品卡同時合併使用。

 

同場加映：快餐店斬料加餸！港式燒味限時低至6折 $33起歎半斤叉燒/燒味三拼

 

 

 

最Hit
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
9小時前
「非常父母」在家分娩誕幼子 至今無出世紙 社福界指涉疏忽照顧：完全偏離常人做法
02:24
「非常父母」在家分娩誕幼子 至今無出世紙 社福界指涉疏忽照顧：完全偏離常人做法
社會
7小時前
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
飲食
2026-05-31 17:22 HKT
世界盃2026，25場免費直播時間表一文睇清。
世界盃2026｜Viu TV 25場免費直播一文睇清 日本隊「靚時間」開波有得睇 （附時間表）
足球世界
1小時前
快餐店斬料加餸！港式燒味限時低至6折 $33起歎半斤叉燒/燒味三拼
快餐店斬料加餸！港式燒味限時低至6折 $33起歎半斤叉燒/燒味三拼
飲食
6小時前
劉德華老婆朱麗蒨罕現身平民超市  60歲真實皮膚狀態零濾鏡曝光  專注做一事賢良淑德
劉德華老婆朱麗蒨罕現身平民超市  60歲真實皮膚狀態零濾鏡曝光  專注做一事賢良淑德
影視圈
9小時前
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
2小時前
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
醫生教室
5小時前
出街食飯根本係交智商稅？$35腿蛋治物價離地 大排檔人均$300平民恩物變天價 神人拋「1客觀數據」全場秒靜｜Juicy叮
出街食飯根本係交智商稅？$35腿蛋治物價離地 大排檔人均$300平民恩物變天價 神人拋「1客觀數據」全場秒靜｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
何猷君奚夢瑤世紀婚禮晚宴相曝光 新娘半億頂級鑽石套裝富氣華貴 四太梁安琪攜孫溫馨合照
何猷君奚夢瑤世紀婚禮晚宴相曝光 新娘半億頂級鑽石套裝富氣華貴 四太梁安琪攜孫溫馨合照
影視圈
6小時前