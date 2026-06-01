香港麗晶酒店自助餐75折再減$304！人均低至$475起爽食龍蝦/拖羅/蟹腳/鮑魚

喜愛自助餐的饕客們有福了！尖沙咀香港麗晶酒店「港畔餐廳 Harbourside」推出618年中大促特惠。港畔餐廳坐擁維港美景，一直以精緻多元的國際美食聞名。本次平日自助午餐75折低至每位HK$475，而使用Mastercard優惠碼【MCREGENT】預訂晚餐更低至人均HK$823，非常震撼！

6 月2日 12:00 開搶

【尖沙咀香港麗晶酒店 港畔餐廳自助餐優惠】

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麗晶酒店自助餐優惠 頂級海鮮與烤牛扒任食

港畔餐廳的自助餐食材極其奢華。平日午餐可無限量享用膏腴肉厚、入口鮮美的冰鎮麵包蟹，以及肉質絲絲分明且味道甘甜的雪白鱈場蟹腳。熟食方面則有肉汁滿溢、外脆內嫩的即切烤西冷牛扒，香嫩多汁的烤羊脾，以及皮脆肉嫩、脂香四溢的招牌片皮鴨。週末及假日則更進一步加碼，提供鮮美肥嫩、口感豐腴的帶子刺身，和咬下去瞬間爆漿、晶瑩剔透的三文魚子，還有鑊氣十足的中式炒海鮮配日本肥美生蠔、精選彈牙鮑魚與慢火細燉的經典粵式鵝掌。

自助晚餐更昇華為海陸豪華晚宴，提供油脂豐富、入口即化的極品拖羅刺身，以及肉質爽脆彈牙、鮮味多汁的即煮新鮮生猛龍蝦。此外，還有滋補養顏、口感厚實彈潤的燜花膠與軟糯海參，更有表面煎至微焦、內裏軟嫩香濃的香煎鴨肝，以及肉質細嫩、羶味恰到好處的澳洲烤羊架。食客能一邊享受極致美食，一邊飽覽璀璨夜景，是商務聚會或家庭聚餐的頂級享受。

是次限時快閃優惠將於6月2日開搶，以下為詳細資訊：