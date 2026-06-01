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葛民輝力推黃大仙「米芝蓮」叉燒飯！燶邊叉燒配燶邊蛋讚「神之美食」 網民：果然係食家！

飲食
更新時間：14:02 2026-06-01 HKT
發佈時間：14:02 2026-06-01 HKT

香港電影《食神》中的經典菜式「黯然銷魂飯」，原身正是廣受歡迎的港式「叉燒煎蛋飯」，現時在許多茶餐廳和燒臘店都能品嚐到這道平民美味。近日，藝人葛民輝在社交平台發文，大力推薦位於黃大仙的「米芝蓮」叉燒飯，更盛讚為「神之美食」！帖文隨即引起網民熱烈討論，不少網民認同稱「燶邊正到癲」；也有網民稱葛民輝「果然係食家！」即看下文了解詳情。

葛民輝力推黃大仙「米芝蓮」叉燒飯！燶邊叉燒配燶邊蛋讚「神之美食」

近日，葛民輝在Facebook發文，力推位於黃大仙的「九龍飯館」叉燒飯。從他上載的照片可見，燶邊蜜汁叉燒配上燶邊流心荷包蛋，表面淋上甜豉油，外形與電影《食神》中的「黯然銷魂飯」如出一轍。其中叉燒邊緣燒至焦黑，讓他直言是「極端變態燶邊超違規一大碗」，更大讚其為「神之美食」及「月尾必食」。

「九龍飯館」位於黃大仙天馬苑商場，前身為曾獲米芝蓮必比登推介的粵菜館「文苑飯莊」。該店於去年改名為「九龍飯館」並於原址重開，隨後再次榮登米芝蓮必比登推介名單。餐廳主打懷舊粵菜與經典港式風味，涵蓋鑊氣小炒、時令海鮮到煲仔小菜，招牌美食包括：梨木煙熏乳鴿皇、懷舊雞蛋焗魚腸、桂花片皮鴨等等。

網民：葛爺果然係食家！

帖文引起網民熱議，不少網民大讚葛民輝「識食」，「葛爺果然係食家，燶邊半肥瘦叉燒加頂帽」、「啲燶邊正到癲」、「燶邊叉燒配燶邊蛋，正喔」、「自帶喜感嘅黯然銷魂飯」；但也有網民認為叉燒太燶，擔心影響健康，「咁燶致癌，而且太燶會苦味增加」、「樓主原來宜家興備長炭黯然銷魂飯」、「唔好食咁燶」、「小心身體，就住食呀，師傅。」

圖片及資料來源：Facebook@葛民輝 Eric Kot香港旅遊發展局

文：Y

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