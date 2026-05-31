九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的

隨著兩地旅遊與飲食文化交流日益頻繁，部分本港老牌食肆的服務質素與收費模式時常成為公眾關注的焦點。內地美食博主「香港亮子」日前與友人前往位於九龍城的「樂口福潮州酒家」用餐，經歷了一場不快的消費體驗，並拍攝短片質疑店家服務態度欠佳、食物味道「反覆無常」且收費昂貴，質疑「250塊服務費到底服務啥」，瞬即引爆網上熱烈討論，令店家不惜以千字長文反擊！

內地博主狠批九龍城樂口福潮州酒家 「服務費到底服務啥」

「香港亮子」近日在小紅書發佈短片，分享他與友人一行四人在「樂口福」的用餐經歷。他未入座前，已在門外特地拍下「洗手間恕不外借」及「只收現金」的告示，形容這些規矩「很香港」。其後，他們在點菜時，對員工態度非常不滿。先是因為員工不希望被拍攝而走開，遭他諷刺「老一派酒樓有老一派風格，一看我一錄像馬上跑了，菜都未點完。」之後又抱怨點菜時女店員不耐煩地表示「沒時間一直站在這裡等」，並形容店員「服務完外國遊客終於到我了」。

店家的食物質素亦令他倍感不快。他指出，當天點了多道菜式，包括價值$400的「滷水鵝加鵝肝拼盤」，但他發現其中夾雜了豬五花肉，質疑這是「來自鵝身上的哪一個部分？兄弟們，這個純肥啊」，並抱怨鵝肉「又瘦又柴」且沒有「淋油淋滷汁」，顯得「乾巴了」；對於$388的「馬友魚」，他亦嫌棄「稍微有點乾巴」、「賣相實在太難看」；而每位$398的「潮州紅燒翅」，他則抱怨分量極少像「一碟」且「一點味都沒有」，直言「這菜可點錯了」。他又形容酒家的菜色一時重口味、一時清淡，「反覆無常」。

其友人更指出，餐前的「鹹菜花生」需要收費「48」港元，而外帶酒水和蛋糕亦需額外收費。他在結賬時合計消費了港幣「2,577」元，並向觀眾反問「怎麼樣這餐我吃貴了嗎？」又在影片簡介中不滿地寫道：「香港72年潮州酒楼，這250塊服務費到底服務啥」。影片曝光後，迅速在網上掀起熱議。

72年潮州菜老字號 樂口福發文反擊：分明是來找碴的

九龍城老字號「樂口福潮州酒家」自1954年開業，已屹立了72個年頭。

多次成為知名電影的拍攝場地，令店家在海內外遊客中人氣高企。

九龍城老字號「樂口福潮州酒家」自1954年開業，已屹立了72個年頭。酒家主打充滿懷舊氣息的潮州菜，在啟德機場尚未搬遷時，曾是著名的富豪飯堂，供應不少鮑參翅肚等名貴菜式。其獨特的舊時代騎樓樑柱、龍鳳禮堂及傳統裝潢等，更使其多次成為《鎗火》、《天行者》、《AV》、《飛虎出征》等知名電影的拍攝場地，令店家在海內外遊客中人氣高企。

面對這番輿論風波，「樂口福潮州酒家」在官方 Facebook 發千字文回應。店家質疑事主是因為「這行競爭大、難混了」，想藉這家沒有付費給他的歷史老店來「大肆炒作一番」以「增加多點流量」。對於短片中的爭議，店家澄清當晚正值啟德舉辦演唱會，店內「5點多已差不多滿座了」，員工因忙碌難免有些忙亂，但強調對待客人「一貫親切殷勤」。

店家更透露一些影片沒有的細節，指當時亮子的友人「擅自用一個細小的鏡頭低角度像偷拍一樣對準我們員工的臉」，員工在避開鏡頭時稍微靠近了事主另一友人，亮子便發難大呼「我要報警！」，怒斥此舉「分明是來找碴的」，並指責亮子「把這麼精彩的片段剪掉了」。店家亦駁斥了事主「只顧招呼老外」的指控，解釋外籍人士是香港熟客帶來的，且早已決定好菜式。

回應網民質疑：請親身來感受一下我們的服務

對於網民支持與質疑的聲音，店家大方坦承「多年前的一批老侍應確實有招待不周的情況」，但近年已積極改善，員工皆「彬彬有禮」。對於「歧視內地人」的指控，店家澄清店內幾乎每天都有內地顧客，且被拍到的女侍應本身也是在福建、汕尾出生和長大，並無歧視之說，歡迎大家「親身來感受一下我們的服務，而不是從被剪輯的片段中體會」。

同時，網民意見亦呈兩極分化。部分內地網民同情博主，批評本港老字號的服務與收費，表示「這種檔次的用餐環境，餐具，在內地只能幹沙縣小吃」、「要我直接走了，這態度」及「香港啲店怪不得執得咁快」。然而，亦有大量網民發聲支持「樂口福」，指出「外帶酒水蛋糕，其實大部份餐廳都要收錢... 收係道理唔收係人情」，批評該博主不懂得香港與潮菜文化，並有曾到訪該店的外地旅客留言力撐，讚揚該店員工和老闆非常親切，其經典手工菜「石榴雞」更是「人生中最難忘、最感動的一道菜」。

圖片及資料來源：樂口福潮州酒家、香港亮子

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