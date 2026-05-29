Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

將軍澳茶飲店1招趕絕「齋坐」！長者疑失「打躉愛店」 網民議論紛紛：轉頭咪又返嚟

飲食
更新時間：19:54 2026-05-29 HKT
發佈時間：19:54 2026-05-29 HKT

位於將軍澳新都城中心的霸王茶姬，因為座位開揚舒適，一直吸引不少長者當作休憩空間「打躉」，更被街坊笑稱為「長者愛店」。不過近日有人發現，霸王茶姬疑似派出店員請走沒有消費的顧客，令網民議論紛紛，有人大讚店家做法，亦有人認為無效......

新都城中心霸王茶姬 店員疑請無消費顧客離座

事件源於茶飲店採取新措施，應對座位長期被佔用、被當作免費休憩處的問題。有網民在社交平台群組「將軍澳主場」分享相片，指在將軍澳新都城中心二期（MCP 2）的霸王茶姬座位區，目睹有店員巡視，並請一位無消費的婆婆離開。事主大讚店員「做到嘢」，隨即引發街坊熱烈討論。

街坊呻無位坐 「拎住杯飲品都唔知坐邊好」

有不少網民留言支持店舖的做法，指出「唔幫襯仲阻人做生意，真係唔係咁好嘅」及「人地要消費先俾入座係正常」。有網民分享，曾於光顧該店後，「拎住杯飲品都唔知坐邊好」、「坐低將飲品放落枱邊邊都反被啲長者怒視我」。更有網民指，店方早已在桌上貼出告示，清楚列明須「消費入座」。

雖然店方已有行動，但不少網民質疑成效：「其實咪好似抄車牌咁，轉頭咪又返嚟」。亦有網民對商場的空間規劃提出質疑，探討「個位本身都似係公眾位」，並批評商戶圍起座位後令「旁邊的通道細咗」，導致途人行經時「有時要側身讓人」。同時，也有街坊慨嘆現時商場缺乏供人免費休息的設施。


圖片來源：將軍澳主場＠Facebook 

 

同場加映：麥當勞變「長者中心」？內地旅客驚訝老友記愛流連快餐店 網民熱議揭5大心酸原因

 

 






 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:28
73歲盧偉國拖32歲未婚妻余仲欣現身 被指「爺孫戀」 盧偉國：無時間理閒言閒語 搶答會否生B
政情
6小時前
邵音音大埔豪宅內貌曝光 巨型飾物櫃放滿珍藏品 九龍塘3000呎大屋更具氣派
邵音音大埔豪宅內貌曝光 巨型飾物櫃放滿珍藏品 九龍塘3000呎大屋更具氣派
影視圈
10小時前
荃灣星級酒店中菜廳優惠 早市點心$13.8起 自選孖寶$36.8 棉花雞/叉燒酥/燒賣
荃灣星級酒店中菜廳優惠 早市點心$13.8起 自選孖寶$36.8 棉花雞/叉燒酥/燒賣
飲食
7小時前
00:54
大嶼山獨自行山失蹤51歲男 遺體被尋獲 疑中暑後失救喪命
突發
3小時前
向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災
向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災
影視圈
22小時前
觀塘藍田邨單位煤氣爐蒸蕃薯時爆炸 女住戶4成燒傷送院
01:10
觀塘藍田邨單位煤氣爐蒸蕃薯時爆炸 女住戶4成燒傷送院
突發
4小時前
青衣女子被賊按密碼入屋盜百萬手袋名牌 疑為前男友指使 警拘27歲前男友
突發
9小時前
西九「撳機黨」 港男提款期間遇騷擾 怪漢突現身揚言：張卡係我 被拆穿後摷褲袋講兩字圖擺平｜Juicy叮
西九「撳機黨」 港男提款期間遇騷擾 怪漢突現身揚言：張卡係我 被拆穿後摷褲袋講兩字圖擺平｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
金鐘城巴14歲少年與同學爭執座位插刀片 涉兩罪被捕
01:06
金鐘城巴14歲少年與同學爭執座位插刀片 涉兩罪被捕
突發
5小時前
TVB年中節目巡禮2026丨小生花旦大執位？張曦雯羅子溢榮登劇后劇帝 8大重頭劇名單曝光
TVB年中節目巡禮2026丨小生花旦大執位？張曦雯羅子溢榮登劇后劇帝 8大重頭劇名單曝光
影視圈
1小時前