將軍澳茶飲店1招趕絕「齋坐」！長者疑失「打躉愛店」 網民議論紛紛：轉頭咪又返嚟

位於將軍澳新都城中心的霸王茶姬，因為座位開揚舒適，一直吸引不少長者當作休憩空間「打躉」，更被街坊笑稱為「長者愛店」。不過近日有人發現，霸王茶姬疑似派出店員請走沒有消費的顧客，令網民議論紛紛，有人大讚店家做法，亦有人認為無效......

新都城中心霸王茶姬 店員疑請無消費顧客離座

事件源於茶飲店採取新措施，應對座位長期被佔用、被當作免費休憩處的問題。有網民在社交平台群組「將軍澳主場」分享相片，指在將軍澳新都城中心二期（MCP 2）的霸王茶姬座位區，目睹有店員巡視，並請一位無消費的婆婆離開。事主大讚店員「做到嘢」，隨即引發街坊熱烈討論。

街坊呻無位坐 「拎住杯飲品都唔知坐邊好」

有不少網民留言支持店舖的做法，指出「唔幫襯仲阻人做生意，真係唔係咁好嘅」及「人地要消費先俾入座係正常」。有網民分享，曾於光顧該店後，「拎住杯飲品都唔知坐邊好」、「坐低將飲品放落枱邊邊都反被啲長者怒視我」。更有網民指，店方早已在桌上貼出告示，清楚列明須「消費入座」。

雖然店方已有行動，但不少網民質疑成效：「其實咪好似抄車牌咁，轉頭咪又返嚟」。亦有網民對商場的空間規劃提出質疑，探討「個位本身都似係公眾位」，並批評商戶圍起座位後令「旁邊的通道細咗」，導致途人行經時「有時要側身讓人」。同時，也有街坊慨嘆現時商場缺乏供人免費休息的設施。



圖片來源：將軍澳主場＠Facebook











