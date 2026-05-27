Driscoll's藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢行字？

Driscoll's藍莓產地｜購買進口水果時，有些消費者在意的是牌子，有些消費者則會仔細留意產地。近日，有網民於本港超級市場選購藍莓，發現人氣品牌 Driscoll's 怡顆莓的藍莓會有產地差異，驚訝表示以後要「睇清楚先好買」，引發大量網民討論。

圓筒、方盒不同產地？ 網民熱議買Driscoll's藍莓「要睇清楚」

有網民發現人氣品牌 Driscoll's 怡顆莓的藍莓，同一時期的出品也會有產地差異。

有網民在社交平台上分享，指留意到市面上極受歡迎的藍莓品牌 Driscoll's 怡顆莓，其外包裝形狀與水果的實際產地之間或存在著關聯。事主形容：「原來同一隻牌子嘅藍莓，logo貼紙係一樣，但圓筒係嚟自非洲津巴布韋，四方形盒係嚟自大陸雲南。」他鄭重提醒大眾「大家睇清楚先好買」，隨即引發網民熱烈討論。

不少網民對此表示驚訝，留言指：「噢真係唔知，之前仲買咗」；亦有人對特定產地的農產品表達了疑慮：「中國藍莓一年四季都出現就覺得佢哋啲農藥好恐怖」。不過，也有知情網民指出這種「手法已有一段日子」。而其他網民亦紛紛和應，認為「買嘅時候望清楚就得」。

官方解構：香港貨源視乎季節來自不同農場

面對網絡上的產地爭議與品質疑慮， Driscoll's 回應《星島頭條》指出，為了讓全球消費者全年都能享用新鮮漿果，品牌採用了「全球採購模式」。由於藍莓屬於季節性作物，不同產區的當季時間各異，因此香港市場的貨源會視乎季節，從美國、中國、秘魯、澳洲、南非和摩洛哥等多個產區進行採購。產地來源會標明在包裝上，而並非以包裝形狀區分。

針對網民關注的中國產地問題，官方亦進一步披露了其在國內的佈局。品牌早於2013年便已在雲南省建立起中國首個自家藍莓農場。官方強調，品牌在全球嚴格執行「統一的食品安全體系」，從農場種植端到消費端的每個環節，均以嚴格培訓、科學種植及嚴苛品控為核心，確保無論產自何地的藍莓都能保持一致的高品質。

揀藍莓有秘訣！認住1字買最高質藍莓

除了釐清產地疑慮，官方亦進一步解構了其品牌藍莓的「４個等級」，教導消費者如何透過觀察包裝上的標籤字眼，來分辨不同的質素及挑選最優質的藍莓：