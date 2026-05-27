尖沙咀婚宴酒樓生意難做？港人目擊紅白事一齊搞 網民：一板之隔道盡半生！

香港餐飲業面對市道低迷，不少食肆為求生存難免需要改變營運方式。近日，有網民在尖沙咀商場一間主力辦婚宴的酒樓內，發現其竟然同時舉辦「紅白事」，形容左邊是婚宴，右邊則為肅穆的「纓紅宴」，更引述員工表示「生意差咩都要做」，隨即在網上引發熱烈討論，有網民坦言「各有各擺」問題不大，也有人感嘆「一板之隔道盡半生」。

尖沙咀婚宴酒樓生意難做？港人目擊「左邊擺酒、右邊擺纓紅宴」

有網民在社交平台發文分享，稱早前在尖沙咀商場一間酒樓用餐時，驚訝發現酒樓正同時舉行「紅白二事」，形容左側正舉辦中式婚禮，右側則在辦理喪禮後的「纓紅宴」。事主感嘆，這間酒樓向來主力舉辦婚宴，如今卻需要一併接辦紅白兩事，又引述樓面職員的說法，稱時下飲食業生意慘淡，「生意差咩都要做」，更有部分員工被要求放無薪假。

網民反應兩極 感嘆：一板之隔道盡半生！

帖文公開後，網民對此現象的接受程度呈現兩極。有網民認為，酒樓劃分區域「各有各擺」並無不可，「各有各擺，有甚什麽問題呢？」、「又唔係一齊擺，一定隔開㗎喇」。亦有人指出，如果是在屋邨酒樓，這種情況極為普遍，惟事發於尖沙咀的婚宴酒樓，則取決於當事人，「睇你接唔接受囉，其實香港酒樓有幾大。話就一左一右各有各擺，你結婚見到唔介意就得」。與此同時，有網民形容場面「電影感十足」，彷彿在同一個地方、同一時間點上演人生兩件大事，感嘆「一板之隔道盡半生！」

來源：香港酒樓關注組@Facebook

文：LW