銅鑼灣柏寧酒店PLAYT自助餐67折優惠！$303起歎生蠔/龍蝦/蟹腳/鮑魚/西冷 父親節適用

香港柏寧酒店PLAYT自助餐一直以豐富的海鮮及高質素的環球美食深受食客歡迎，是慶祝節日及家庭聚會的絕佳選擇。今個父親節PLAYT更推出至抵餐飲優惠，自助餐極筍價低至67折，更可享買二送一！最平只需HK$303即可任食生蠔、龍蝦等頂級海鮮，絕對是慰勞爸爸的最佳禮物！

柏寧酒店PLAYT自助餐優惠 以酒入饌兼歎生蠔/龍蝦/刺身

為了讓各位爸爸度過一個難忘的父親節，香港柏寧酒店PLAYT特別在6月推出期間限定的「環球佳餚·父醉饗宴」自助餐。主廚陳健聰師傅發揮創意，精選多款優質美酒入饌，配合上乘食材，炮製出一系列令人垂涎的特色菜式。食客可以品嚐到散發獨特酒香的日式煙燻清酒鮑魚、肉質鮮嫩的西式蘭姆酒焦糖蜜汁烤豬肋排，以及惹味的台式酒香三杯九層塔炒蜆。

甜品方面，糕餅總廚亦巧思十足，帶來五糧液朱古力蛋糕及卡魯哇酒白咖啡慕絲等充滿驚喜的精緻甜點，保證讓愛好杯中物的爸爸大快朵頤。此外，自助晚餐時段更無限量供應新鮮生蠔、龍蝦、刺身及花菇鴨掌扣原隻鮑魚等奢華海鮮，讓一家人盡情享受豐盛的星級盛宴。

週末早午餐無限暢飲 歎頂級西班牙火腿

除了午餐及晚餐，PLAYT的週末自助早午餐同樣精彩。除了必備的生蠔、凍龍蝦和鱈腳蟹外，更新增了矜貴的西班牙風乾24個月白毛火腿配蜜瓜，鹹香與清甜完美交織，令人回味無窮。熱食區亦提供慢烤西冷扒、燒羊脾及即蒸中式點心等多樣選擇。最吸引的是，早午餐更包無限暢飲有氣葡萄酒及各款果汁，配搭自家製Gelato，為週末帶來最極致的味蕾享受。

現於指定預訂香港柏寧酒店PLAYT自助餐，即可享獨家優惠。使用Mastercard付款並輸入指定優惠碼，更可享額外折扣！