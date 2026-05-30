69歲婆婆化身中環西餐新星！笑住開工網上爆紅 靠1秘訣成Dieci「頂梁柱」意籍主廚大讚：佢令間餐廳有家的感覺
發佈時間：10:30 2026-05-30 HKT
65歲，對許多港人而言是退役的界線。但在中環一間人氣意大利餐廳「Dieci」的開放式廚房裡，現年69歲的 Chef May 卻手起刀落，笑著迎戰每一個繁忙的夜晚。憑藉一份不言休的魄力與親切笑容，她不僅在網絡上意外爆紅，更成為意籍主廚眼中無可替代的「頂樑柱」，為這間西餐廳注入了「家」的溫暖。
意大利餐廳中島廚房裡的銀髮靈魂 獲封「中環餐飲界之寶」
位於中環歌賦街的「Dieci」由意籍主廚 Paolo Olivieri 掌舵，主打滿載傳統風味及故事的家庭意菜。為了重塑意式周日聚餐的溫馨感覺，餐廳特設中島式開放廚房，而 May 姐正是這舞台上的靈魂人物。專責前菜與甜品的她，每晚在座無虛席的戰陣中，始終掛著從容的笑容。
早前有食客拍下她樂在其中的工作身影，片段隨即在網上瘋傳。網民紛紛大讚她「刀功、擺盤無可挑剔」，更留言指「從她的笑容感受到食物充滿愛」，更封 May 姐為「中環餐飲界之寶」。自此，有客人進店第一句，便是尋找這位「生招牌」的身影。
街頭偶遇主動出擊 「畀我做嘢，洗碗我都制！」
掌聲背後，是 May 姐對工作的純粹熱愛與積極爭取。曾穿梭於中式酒樓與食物工場的她，坦言「是工揀我，不是我揀工」。因嚮往西廚較友善平等的文化，她轉戰西餐，在山頂一間意式餐廳結識了 Paolo。當時雖鮮有交集，但 May 姐踏實勤懇的態度，早令 Paolo 留下深刻印象，更曾當眾讚譽她為「餐廳的頂梁柱（The pillar of the restaurant）」。無奈疫情來襲，三年前餐廳結業，May姐亦被迫退下來。
面對經濟寒冬與年歲漸長，May 姐只能輾轉做散工，卻從未放棄重返廚房的念頭。直至 Dieci 籌備開業之際，兩人在街頭偶遇，May 姐立刻緊抓機遇毛遂自薦：「我同佢講，可唔可以畀我喺度做嘢，洗碗我都制！」她直言自己能屈能伸，哪怕掃地抹塵亦在所不辭：「最緊要有工作，冇嘢做悶得太緊要，個人會頹廢。」正是這份主動與坦誠，為她贏得了人生下半場的高光時刻。
完美演繹「意大利祖母」 化身餐廳最強公關
這次重逢，對 Paolo 而言同樣是命運的安排。他一直渴望為 Dieci 注入意式傳統中「慈母（Motherly figure）」的角色——在意大利，許多家庭式餐館正正由年長的祖母掌廚。Paolo 形容，May 姐就跟他自己的祖母一樣「任勞任怨又牢靠（hardworking and strong）」，完美契合了這個靈魂角色。除了烹調美食，作為團隊內唯一精通粵語的員工，May 姐更自然而然地化身公關，熱情地為本地食客解說食材。
跨越年齡國籍的默契 永不言休的獅子山精神
歲月縱然留痕，卻無阻團隊間的互信與包容。May 姐偶爾會擔心自己動作慢，但 Paolo 不但親自為她微調菜單、簡化複雜的甜品工序，更會細心聆聽她的意見以作改良。在 Paolo 眼中，May 姐的擔憂全因她「在乎（She cares）」，更堅信「她總有辦法把事情做好（She always makes it happen）」。這種跨越國籍與年齡的團隊默契，讓 Dieci 開業短短數月便告爆滿，預訂熱潮持續。
年近古稀，May 姐的眼裡依然有光。她明言會繼續自我增值，只要體力許可，便會堅持下去，直到「做唔到為止」。她的故事，不僅是一闋動人的職涯圓舞曲，更映照出香港銀髮族對生命活力的渴求。在 Dieci 的廚房裡，May 姐烹調的不僅是正宗意菜，更是人與人之間最純粹的溫情與羈絆。
DIECI
地址：中環歌賦街 29-31 號地庫
營業時間：星期二至六 12pm – 3pm、6pm – 11pm （星期一休息）
訂座：9077 2629（whatsapp）
攝影：葉偉豪
部份圖片由餐廳提供
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