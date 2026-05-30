69歲婆婆化身中環西餐新星！笑住開工網上爆紅 靠1秘訣成Dieci「頂梁柱」意籍主廚大讚：佢令間餐廳有家的感覺

65歲，對許多港人而言是退役的界線。但在中環一間人氣意大利餐廳「Dieci」的開放式廚房裡，現年69歲的 Chef May 卻手起刀落，笑著迎戰每一個繁忙的夜晚。憑藉一份不言休的魄力與親切笑容，她不僅在網絡上意外爆紅，更成為意籍主廚眼中無可替代的「頂樑柱」，為這間西餐廳注入了「家」的溫暖。

意大利餐廳中島廚房裡的銀髮靈魂 獲封「中環餐飲界之寶」

誰說正宗西式餐飲廚房是外籍廚師的天下？69歲的本地銀髮族 Chef May，憑著招牌笑容與敬業樂業的精神，成功在這間中環餐廳穩佔重要一席位。

位於中環歌賦街的「Dieci」由意籍主廚 Paolo Olivieri 掌舵，主打滿載傳統風味及故事的家庭意菜。為了重塑意式周日聚餐的溫馨感覺，餐廳特設中島式開放廚房，而 May 姐正是這舞台上的靈魂人物。專責前菜與甜品的她，每晚在座無虛席的戰陣中，始終掛著從容的笑容。

早前有食客拍下她樂在其中的工作身影，片段隨即在網上瘋傳。網民紛紛大讚她「刀功、擺盤無可挑剔」，更留言指「從她的笑容感受到食物充滿愛」，更封 May 姐為「中環餐飲界之寶」。自此，有客人進店第一句，便是尋找這位「生招牌」的身影。

街頭偶遇主動出擊 「畀我做嘢，洗碗我都制！」

掌聲背後，是 May 姐對工作的純粹熱愛與積極爭取。曾穿梭於中式酒樓與食物工場的她，坦言「是工揀我，不是我揀工」。因嚮往西廚較友善平等的文化，她轉戰西餐，在山頂一間意式餐廳結識了 Paolo。當時雖鮮有交集，但 May 姐踏實勤懇的態度，早令 Paolo 留下深刻印象，更曾當眾讚譽她為「餐廳的頂梁柱（The pillar of the restaurant）」。無奈疫情來襲，三年前餐廳結業，May姐亦被迫退下來。

面對經濟寒冬與年歲漸長，May 姐只能輾轉做散工，卻從未放棄重返廚房的念頭。直至 Dieci 籌備開業之際，兩人在街頭偶遇，May 姐立刻緊抓機遇毛遂自薦：「我同佢講，可唔可以畀我喺度做嘢，洗碗我都制！」她直言自己能屈能伸，哪怕掃地抹塵亦在所不辭：「最緊要有工作，冇嘢做悶得太緊要，個人會頹廢。」正是這份主動與坦誠，為她贏得了人生下半場的高光時刻。

完美演繹「意大利祖母」 化身餐廳最強公關

這次重逢，對 Paolo 而言同樣是命運的安排。他一直渴望為 Dieci 注入意式傳統中「慈母（Motherly figure）」的角色——在意大利，許多家庭式餐館正正由年長的祖母掌廚。Paolo 形容，May 姐就跟他自己的祖母一樣「任勞任怨又牢靠（hardworking and strong）」，完美契合了這個靈魂角色。除了烹調美食，作為團隊內唯一精通粵語的員工，May 姐更自然而然地化身公關，熱情地為本地食客解說食材。

跨越年齡國籍的默契 永不言休的獅子山精神

Dieci 的團隊由非常多元的文化背景組成，從阿根廷、印尼、香港、意大利到韓國，卻能建立起默契，共同努力。

歲月縱然留痕，卻無阻團隊間的互信與包容。May 姐偶爾會擔心自己動作慢，但 Paolo 不但親自為她微調菜單、簡化複雜的甜品工序，更會細心聆聽她的意見以作改良。在 Paolo 眼中，May 姐的擔憂全因她「在乎（She cares）」，更堅信「她總有辦法把事情做好（She always makes it happen）」。這種跨越國籍與年齡的團隊默契，讓 Dieci 開業短短數月便告爆滿，預訂熱潮持續。

年近古稀，May 姐的眼裡依然有光。她明言會繼續自我增值，只要體力許可，便會堅持下去，直到「做唔到為止」。她的故事，不僅是一闋動人的職涯圓舞曲，更映照出香港銀髮族對生命活力的渴求。在 Dieci 的廚房裡，May 姐烹調的不僅是正宗意菜，更是人與人之間最純粹的溫情與羈絆。

DIECI

地址：中環歌賦街 29-31 號地庫

營業時間：星期二至六 12pm – 3pm、6pm – 11pm （星期一休息）

訂座：9077 2629（whatsapp）





攝影：葉偉豪

部份圖片由餐廳提供