旺角朗豪坊Chiikawa拉麵店風光不再!? 昔日一位難求今滿場「吉位」 粉絲：心都噏埋

近年IP經濟大熱，在本地餐飲業的應用也日益廣泛，然而這些動漫角色熱潮過後，往往面臨客流量的嚴峻考驗。今日(18日)就有Chiikawa粉絲分享，於晚市時段前往旺角朗豪坊的「吉伊卡哇拉麵」(Chiikawa拉麵店)用膳時，發現晚市竟出現近半間餐廳呈現「吉位」的情況。事主對此冷清情景感到十分心酸，事件亦引起網民廣泛關注與討論主題餐廳的發展。

旺角朗豪坊Chiikawa拉麵店人氣不再 晚市「吉場」惹粉絲心酸

有粉絲在社交平台群組「Chiikawa HK Fans Club」上，以「你～還記得佢嗎？」為題，分享「吉伊卡哇拉麵」的冷情狀況。事主表示，當日提早下班後，原先前往MOKO新世紀廣場的Chiikawa 限定店感受氣氛，及後臨近晚上八時轉至朗豪坊尋找晚餐。當事主走到「吉伊卡哇拉麵」店外觀察時，發現晚市黃金時段卻有近半座位空置，事主形容當刻看見「心都噏埋」。

事主坦言，以過百元的價格，坊間有更多質素更好的拉麵選擇，但因為「唔忍心見佢咁冷清」，最終決定再次入內光顧並購買周邊商品。總結他對該店的看法，事主指出雖然餐廳菜單單一且選擇少，但認為「再幫襯也許是愛吧」，並在文末詢問其他家長粉絲會否選擇再次光顧。

網民拆解熱度減退原因: 食物質素為主因

帖文一出，隨即引起網民熱烈討論。不少網民認為定價並非主因，關鍵在於食物質素未能留住食客。有網民直言：「百幾蚊一碗唔係問題，但食過真係唔好食」，並笑言最大收穫反而是覺得周邊商品的拉麵碗「幾好用」。也有人指出主題熱潮已經減退，認為「主要熱潮過左，就要拼食物質素了」。同時，亦有意見將冷清情況歸咎於大環境因素，指出「香港依家甘的市道，貴的都難搵人去」。

過$100碗拉麵 開業初期仍一位難求

翻查資料，「吉伊卡哇拉麵」朗豪坊分店為全球最大及首間海外分店，於去年8月開業。該店主打還原動畫細節的打卡拉麵，定價由港幣115元至150元不等。開業初期大受歡迎，曾實施嚴格預約制且一位難求，與現時的冷清環境形成強烈對比。

資料、圖片來源: Chiikawa HK Fans Club

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