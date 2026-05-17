Chiikawa之亂︱日本拉麵店禁食客帶公仔 網民慨嘆：躺著也中槍
更新時間：17:17 2026-05-17 HKT
發佈時間：17:17 2026-05-17 HKT
發佈時間：17:17 2026-05-17 HKT
繼早前有日本拉麵店禁止食客在店內玩手機，既可專心品嚐食物，又可縮短用餐時間。近日，有茨城縣水戶市一間名叫「旬菜麺屋 雅流」的食店，竟要求禁止食客帶超人氣IP Chiikawa公仔入內，即時引起網民熱烈討論。
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該麵店上周三（13日）發帖，指出由於有顧客在餐廳還有其他客人在等待座位的情況下，入店用餐完畢後，在桌上擺放「Chiikawa」開始玩，因此往後將禁止攜帶「Chiikawa」入內。對此，不少日本網友表示諒解，但也有人認為店家可以在客人用餐完畢後迅速提醒顧客離店就好。
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由於今次風波涉及超人氣的「Chiikawa」，帖文數日內即節1300萬次瀏覽。在台灣同樣掀起起熱話，網民笑言想「不到Chiikawa躺著也中槍」、亦有人提出「只限Chiikawa？」，如限制用餐時間是否會更合適。
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