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唐記包點新出$8芫茜煎餅！皮脆餡多性價比高 獲關注組成員力推：每一口都有芫茜味

飲食
更新時間：15:00 2026-05-18 HKT
發佈時間：15:00 2026-05-18 HKT

唐記包點近年推出的新品不時掀起話題，近日店方宣布推出全新小食「芫茜煎餅」，每件只售$8，性價比極高！唐記推出「芫茜煎餅」後隨即吸引食客嘗鮮，更獲社交平台「芫茜關注組」成員推介，大讚「每一口都有芫茜味」，相信必定成為「芫茜控」近期的朝聖目標，即看下文了解詳情！

唐記新出$8芫茜煎餅！金黃外皮+芫茜 食客力推：每一口都有芫茜味

唐記包點最近推出全新小食「芫茜煎餅」，消息一出隨即吸引大批「芫茜控」嚐鮮！有網民在社交平台「香港芫荽黨」群組發文，稱到店時剛好遇上新鮮出爐的時間，直擊芫茜煎餅甫推出即被搶購一空，「一出爐就即刻買（賣）晒」，大讚「真係好好食，每一口都有芫茜味」。據帖文所見，唐記的芫茜煎餅外皮偏薄，而且煎至金黃香脆，賣相不錯。至於價錢方面，唐記芫茜煎餅每件售$8，每份則售$24/4件。

提提大家，據網民分享「芫茜煎餅」只限有出售煎炸小食的分店供應，「要有炸嘢嘅地鋪先有得賣」，港鐵站分店亦未有供應，想試的話就要多加留意了！

Z網民讚性價比高：可以一試！

對於唐記推出新品「芫茜煎餅」，有網民坦言其價錢便宜，且味道不錯，性價比高，「真係唔錯。希望可變為恒常食品」、「尋日試咗，都ok茜，可以一試」。有網民試食後指出，雖然其芫茜份量不算多，但認為「反而個味出啲」，更將其與知名小食店「日昇小食」作比較，認為唐記的出品口感更勝一籌：「我鍾意佢多過日昇，日昇好實，食唔到芫荽嘅香味」；也有人認為日昇小食出品的芫茜分量較多，而且餡料味道較濃，適合「重口味」人士，各有支持者。

來源：香港芫荽黨@Facebook

文：LW

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