人氣烘焙店奇招吸客！指定日子跳舞贏免費曲奇 必試368層酥皮撻/開心果撻 附地址詳情

人氣烘焙店Queen Sophie Tarts（酥妃皇后）主打各式酥皮撻、牛角包、法式甜點閃電泡芙等，最近推出奇招吸客，只要客人於指定日子當場跳舞，便能贏得免費曲奇。大人與小朋友都即場獻技，營造熱鬧氣氛，開心分享美味烘焙出品，即睇優惠與分店詳情！

人氣烘焙店奇招吸客！指定日子跳舞贏免費曲奇

跳舞除了表演之外，還可以贏得曲奇？人氣烘焙店Queen Sophie Tarts（酥妃皇后）最近推出奇招吸客，客人只要逢周四於店內作任何消費以及即場跳舞，即可免費獲得店內特色曲奇。從店舖分享的影片可見，不論大人或小朋友都相當享受跳舞的快樂，店內氣氛熾熱又熱鬧，大家一同開心分享美味烘焙出品。

必試368層酥皮撻/開心果撻

與鄭敬基合唱《酒杯敲鋼琴》一曲走紅的女歌手黃寶欣，於2017年創立Queen Sophie Tarts。主打各式烘焙餐點，其招牌368層酥皮撻以傳統手工製作工藝，酥皮層次豐富且蛋香濃郁，近年亦有推出大熱的開心果撻，味道選擇豐富。此外，芝士撻同樣受到支持，咬下時拉出絲絲芝士，還有牛角包、法式甜點閃電泡芙等，各種烘焙出品提供精選派對拼盤，讓大家與親友一同分享！

Queen Sophie Tarts分店：

1.九龍城店

地址:九龍城侯王道24號地舖

營業時間:上午10:00至晚上8:00

2.上環店

地址：上環蘇杭街24號啟豐大廈地庫5號舖

營業時間：上午11:00至晚上6:30（平日）、上午11:00至晚上6:00（星期六）

文:RY

資料及圖片來源:queensophietarts.official