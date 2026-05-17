菜心食唔食菜花？台女來港1年困擾「該如何剪」 網民建議2大處理方法：個個做法唔同

菜心是港人家中餐桌的「常客」，但該如何處理菜心內的菜花，人人各有不同的做法。近日，有移港台女在社交平台發文求助，指家翁非常喜歡吃菜心，惟自己對於如何處理菜心感到非常困擾，好奇「煮菜心會唔會剪裡面嘅花？如果有剪，該如何剪呢？」帖文引起網民熱議，有網民教路2大處理方法，即看下文了解詳情！

菜心「剪花」與否有學問？台女來港1年困擾「該如何剪？」

近日，有台灣網民在Threads發文，表示嫁來香港生活已一年多，但每次處理菜心時都感到困惑，不知道是否應該保留花蕊部分，「喺屋企煮菜心會唔會剪裏面嘅花？如果有剪，該如何剪呢？大小全剪，定係，剪大的就得呀？」她形容此問題已困擾了她多時，並補充「老爺好鍾意食呢個菜心，次次想問，都不記得，也不知要問邊個人」，因而發文向廣大網民求救。

網民建議2大處理方法：個個做法唔同

帖文引起網民熱議，大部分網民稱會將花蕊剪掉或摘除，「多數摘走，怕洗唔乾淨，唔摘都冇問題」、「我屋企會全部剪走，因為驚有農藥殘留」、「一定剪，我阿公細個成日同我哋講唔好食菜花。」有網民則選擇保留花蕊部分，「花是最好食的」、「葉子變黃的話要摘走，花不用摘，其它都要掰開用清水沖洗」、「有花係最好食， 無花差啲嘅。」

有網民教路2大處理步驟，建議可以將已經盛開、露出黃色花瓣的花朵摘除；而尚未盛開的綠色花苞則可以保留，「開了的黃色花會摘走，未開包緊的綠花可留，其實就是開了的花洗不乾淨的問題。」並建議可以先浸後洗，讓花苞中的泥沙或小蟲浮出，「洗菜可先浸一下再洗會易洗啲。」

圖片及資料來源：Threads@amywu2

文：Y