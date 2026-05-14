外傭用餐疑受辱羅生門？侍應被指歧視「工人唔好入嚟食嘢啦」 餐廳澄清：從未講過任何歧視性言論

外傭放假外出用膳疑遭歧視？近日，有僱主於網上發文控訴一間東南亞餐廳疑似歧視外地傭工，稱家傭與朋友假日前往用膳時遭無理阻撓，又指侍應表示：「你哋工人嚟㗎唔好入嚟食嘢啦」，質疑餐廳涉嫌種族及家庭崗位歧視。帖文引起網民熱議，不少網民為家傭抱不平：「好過份，點可以咁樣對個姐姐」。事件經網絡發酵，涉事的餐廳發聲明澄清，否認員工曾發表涉歧視言論，疑因溝通問題而產生誤會，希望能向家傭與朋友親自致歉。

外傭用餐疑受辱現羅生門？侍應被指歧視「工人唔好入嚟食嘢啦」

工人姐姐離鄉別井來港工作，不少家庭視外傭為家中一份子。最近，有僱主於網上發文表示家傭與朋友於母親節當日，前往位於啟德的新泰東南亞餐廳用餐，當時餐廳先安排其他後到的客人入座，「個侍應仲要同佢哋講呢度冇特價，你哋工人嚟㗎，唔好入嚟食嘢」。

僱主又複述家傭與其朋友當時的回應：「工人姐姐朋友話我哋有錢食飯㗎」，惟仍等候多時才被安排入座，期間仍諸多阻攔。僱主認為侍應的言論明顯有歧視成分，直言外傭放假也是普通人，「點解唔俾佢哋入去食飯」，怒斥餐廳看不起工人姐姐，「呢啲睇唔起人嘅餐廳絕對唔值得我哋再去幫襯」。

網民抱不平：憑咩歧視人！

帖文引起網民熱議，大多力撐外傭值得被尊重，「大把姐姐仲local過香港人，好多都真心鍾意香港，呢間嘢憑咩歧視人」、「會比返幾分尊重，離鄉別井打工養家！仲要無拎香港人資源」、「點可以咁樣對個姐姐，佢哋打工好似香港人打份工咁，我哋都係平等平起平坐」。同時，有網友認為外傭有消費能力，不應輕視她們，「我以前賣波鞋，姐姐好捨得買嘢俾屋企人，成千蚊對波鞋面不改容！」、「好多姐姐都好捨得洗錢，而且唔麻煩」、「『我哋有錢食飯㗎』，呢句心酸，太差啦！」

不過，有網民認為需查證工人姐姐的言論是否屬實，或可能因誤會而致，「好難相信宜家呢個年代，打份工姐，會咁樣講？真唔真呀？姐姐有冇咩誤會？」、「唔係話幫間餐廳，你係咪確定你姐姐無加鹽加醋」。

餐廳發聲明澄清：從未講過任何歧視性言論

由於事件於網上持續發酵，新泰東南亞餐廳於網上發表聲明，列3點澄清事件。餐廳指，得悉事件後已第一時間向員工查問當時情況，指母親節當天訂座爆滿，所以他們必須要留位予訂座客人，「並非刻意不讓現場walk-in客人入座」。其次，餐廳表示僅平日提供下午茶8折優惠，事發當日全線分店不設任何折扣優惠，「並非單獨對工人姐姐或佢嘅朋友講，絕對沒有針對特定人群有不同標準」。

餐廳澄清，當日向每一位客人解釋母親節當天暫停下午茶優惠，所有食品收取正價，員工嘗試以英文與工人姐姐溝通，「若果同事表達得唔清晰，令佢哋誤會，我哋深感抱歉，但我哋必須嚴正澄清，從未講過任何侮辱性或歧視性嘅言論。」餐廳表示誠意邀請工人姐姐與朋友再次光臨，希望能夠親自道歉並送上小小心意，最後一再強調：「我哋絕無歧視任何客人」。

文:RY

資料及圖片來源:Threads、餐廳官方Facebook