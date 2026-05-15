西灣河長者飯堂「金膳素食」結業！屹立38年齋舖 每周免費派飯 街坊不捨︰最好食呢間

在現今講求飲食多元的社會，傳統老店的結業總令人惋惜。近日，有西灣河街坊在社交平台群組分享，表示於該區屹立38年的齋舖「金膳素食」傳出結業消息，引起大批網民熱議。該店不僅是區內為數不多的素食選擇，其堅持多年的慈善免費派飯活動，更是區內不少長者的飯堂，結業消息令人倍感不捨。

西灣河38年「金膳素食」光榮結業！5.31最後營業

日前有網民於facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」上，以「西筲唔夠多人食素？得一間都守唔住！」為題發文，分享西灣河區老字號齋舖「金膳素食」結業的消息。店家於門外張貼結業告示，表示「經營38年本區」，將於5月31日光榮結業，並「多謝各位師兄及街坊捧場」。

金膳素食於西灣河屹立近40年，供應的齋菜種類繁多，有湯羹、小菜、煲仔菜、焗飯、炒飯麵飯、粥、湯麵及燴飯等。有幫襯過的食客表示餐廳既有傳統茶記的味道，亦有各類粵式素點心及創意素食，是區內少數的素食選擇，推介招牌菜包括星洲炒米、魚香茄子肉碎炆鴛鴦米等。而午市更有抵食客飯供應，一餸一飯連例湯，約$70。

每周免費慈善派飯 引長者排隊

店家結業消息一出，引來大批街坊留言表達不捨之情，許多長期幫襯的熟客都深感惋惜，紛紛留言表示「真係唔捨得」、「最好食呢間…點算」。有網民更稱讚其「雜齋好食」，是充滿回憶的味道；更有由讀書時期已幫襯的客人，「幫襯咗好耐，由舊舖到新舖」，對結業非常不捨。

除了食物質素，店家的善舉亦備受讚揚。有留言提到店家每個星期都有免費派飯活動，逢星期三會派發60個慈善飯盒，每次都會有很多長者在店外排隊，溫暖了許多老友記的胃。結業消息傳出後，不少人擔心區內長者會失去一個重要的飯堂。

網民估計老闆年紀大退休 稱轉手繼續開齋舖

然而，亦有網民持不同意見，批評店家「服務差，啲嘢貴，唔好食」。有人指出「服務態度一般」，更有食客分享不愉快的經歷，指「有次好多吉枱都要四個唔識既人撘埋一枱，好似打麻將咁」。最後亦有網民估計店家結業的原因，有人指「係老闆年紀大退休，佢啲仔女又無接手傳承」，但亦有留言稱店家只是「轉手了，繼續開齋舖」，為街坊帶來一絲希望。

資料來源︰筲箕灣西灣河關注組、素食青年、素造日常の動物有情