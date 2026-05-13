在台港人餐廳辦大胃王挑戰捱轟！台YouTuber實測15分鐘完食 網民列4點怒斥店方「輸不起！」

有餐廳會舉辦「大胃王挑戰」作為噱頭，希望吸引客人前來挑戰及引起話題。近日，一間由在台港人經營的餐廳推出大胃王挑戰，食客在15分鐘內吃完30隻炸雞翅及喝完1公升啤酒即可免單。台灣知名大胃王 YouTuber豪豪（吃貨豪豪）日前到店參加挑戰，最終成功完成，惟過程中店方的做法卻被網民力數4點怒斥「輸不起」，即看下文了解詳情。

在台港人餐廳辦大胃王挑戰捱轟！台YouTuber實測15分鐘完食

近日，台灣知名YouTuber「吃貨豪豪」到位於台北市一間由港人經營的餐酒館，參加店家主辦的大胃王挑戰，內容為15分鐘內吃完30隻炸雞翅及喝完1公升啤酒，成功即可免除挑戰費用台幣1,288元（約港幣$320）。最終，「吃貨豪豪」成功完成挑戰，惟不少網民在觀看影片後，紛紛指出店家4宗罪，紛紛怒斥對方「輸不起」：

1. 啤酒補泡

在「吃貨豪豪」在開始挑戰前，酒杯中的啤酒泡沫已自然消散，當時老闆娘竟主動上前要求「補滿泡沫」，遭不少網民批評：「下次單點啤酒記得也要補酒給我餒」、「真的笑死，補酒真的超可悲」、「辦不起真的別辦，幫人補酒，吃像難看。」

2. 完食標準前後不一

挑戰開始前，「吃貨豪豪」特別針對「完食標準」向店家查詢，當時店家回覆是「翅膀的部分皮肉都要吃乾淨」，後面的部分「皮還是要稍微啃一下。」不過，在「吃貨豪豪」吃完所有雞翅後，店家卻要求每一隻雞翅都必須啃到完全見骨，讓他必須再將附在骨頭上的一點點肉吃完。有網民認為店家前後標準不一，「要求骨頭上的一點點肉都要啃完」、「賽前不是只要求雞翅後段要稍微咬一下，快完賽，怎麼開始要求檢查要吃乾淨呢！」、「其實很乾淨了，店家一直要求再啃一下。」

3. 店家瘋狂干擾

計時挑戰過程中，店家一直在和「吃貨豪豪」對話，像是詢問他「平常完全不喝酒？」、「平時喝可樂快不快」，有網民批評店家是刻意找話題聊天，試圖讓挑戰者分心，「這老闆真的有夠怕輸的，在旁邊一直看然後一直打擾人家問問題是XX，剛好一個負面宣傳」、「這麼短時間的挑戰，真的不適合一直和挑戰者聊天。」

4. 設最低消費+加一服務費

店家規定每位客人的最低消費為500台幣，但「大胃王挑戰」卻不包含在內。換言之即使挑戰成功，「吃貨豪豪」和攝影師仍然需要自費點滿台幣1,000元（約港幣$248）的餐點。若挑戰失敗，食客不僅要付挑戰費台幣1,288元，還得額外支付整桌低消。此外，餐廳還設有加一服務費，因此二人最終須付台幣1,115元（約港幣$277）。不合理的收費引起網民批評，「挑戰完沒獎勵，還要現場再額外低消1,000元，這完全不合理」、「挑戰失敗了，要付錢，這合理！但是還要加低消是什麼鬼！」

網民怒斥：食相太難看！

影片上傳後，引來大批網民熱烈討論，不少網民狠批「食相太難看」、「超負面行銷，這間要沒生意了」、「恭喜店家被一堆人拉黑」、「很少看過店家一面倒被噴爆的」、「辦活動還想順便撈一筆是吧，就你最聰明，別人都看不出來。」

相關影片被轉載至香港的討論區，引起不少香港網民關注，有港人留言表示，「我是香港人，這間店的經營手法真的很港式，又要搞噱頭，又怕蝕本。啤酒要補，還要收低消跟服務費。10%服務費真不知服務在那裡去，真的很難看」、「夠度縮先有香港特色」、「水魚之都文化輸出」、「讓世界看見香港系列。」

圖片及資料來源：YouTube@吃貨豪豪HowHowEat、LIHKG

文：Y