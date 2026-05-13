元朗麵店斬雞流程標準化？公開「上庄/下庄」份量 食客望有改善：之前以為叫霸王雞骨套餐

在飲食業競爭激烈的當下，食客的真實評價往往決定店舖的口碑。最近，元朗一間開業超過20年的餐廳在社交平台收集食客意見後，就部分負面評價作出公開回應，更詳細列出具體的改善措施，包括將斬雞的製作流程標準化，更公開「上庄」及「下庄」的份量供大眾參考，引起網民及食客關注。

元朗麵店斬雞流程標準化？公開「上庄/下庄」份量：將跟住標準出餐

位於元朗的「過橋麵檔」於2000年開業，起初以車仔麵起家（車仔麵於2026年5月1起停止供應），後來推出鹹雞及霸王雞等菜式深受街坊食客歡迎。早前，餐廳在社交平台收集食客的意見，整理出4大需要改善的問題，如有食客反映「雞肉太多骨同皮」，店方表示已提醒員工注意質素，承諾「唔會再令大家得蔥同芽菜撈飯」，確保有充足雞肉；有食客投訴食物調味過鹹，店方則承認醃製流程出現問題並已即時更改，「唔會再搞到大家要洗腎」。至於被指店員態度差，店方稱已向相關員工作口頭警告，並強調若態度持續惡劣，「會解僱該名員工」。

此外，針對「質素越嚟越差」的批評，店方表示會將製作流程標準化，又計劃「拍片同制定指引俾員工跟住做」。日前，店方再發布帖文，稱已重新向員工講解「上庄下庄嘅斬雞手法同份量」，並公開「上庄」及「下庄」的圖片作為「標準」供食客參考，日後將會以此標準出餐，希望能夠為食客帶來滿意的用餐體驗。

網民望有改善：之前以為叫霸王雞骨套餐

店方具體的改善措施獲得不少網民關注，「好，下次再試下係未回復當年勇先」、「希望有改善，之前以為叫霸王雞骨套餐！」此外，有忠實食客提出細節改善建議，稱「外賣啲蔥比起堂食少」，希望店方可以「加返啲蔥」，也有食客表示多年前光顧時蔥量較豐富。與此同時，有著重飲食健康的食客則好奇：「咁有無得指定要雞胸」、「可唔可以指定唔要脾，淨要胸」，惟店方表示為了確保質素及份量，「不能指定走雞胸」，同時將會取消供應輕量裝霸王雞飯，對此有食客表示可惜，直言「真係會食唔哂」，希望在點餐時增加靈活性。

來源：kaukiunoodles@Threads

文：LW