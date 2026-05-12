北角海逸酒店午市點心放題買1送1！低至$94/位3小時任食 每位加送鮑魚花菇/紅燒乳鴿

位於北角英皇道的北角海逸酒店，其粵菜食府逸龍軒以精緻傳統及創新點心聞名，中菜廳近日推出快閃午市點心放題優惠，買一送一折後人均不用$100，即可在3小時內任點任食超過30款現點現做的巧手點心，絕對不容錯過。

5月13日3pm開搶

【北角海逸酒店逸龍軒】午市點心放題買一送一・自助晚餐65折

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北角海逸酒店逸龍軒買一送一！午市點心放題$94/位歎點心/腸粉/小炒

北角海逸酒店逸龍軒近日推出午市點心放題買一送一優惠，放題餐單上有超過30款經典與新派點心可供選擇，全部即叫即蒸，保證新鮮熱辣。其中不容錯過包括鮮蝦餃、蟹籽燒賣皇、陳皮牛肉球、黑毛豬叉燒包、潮式蒸粉果、蒜香蝦春卷、農家薑汁糕、豉汁蒸鳳爪、瑤柱珍珠雞及原隻鮮蝦腸粉等。

除了傳統蒸點，放題亦有多款鑊氣十足的熱炒及小食。想品嚐主食，可選菠蘿雞粒炒飯或頭抽銀芽炒河。偏好香口小食則有冰燒三層肉及XO醬炒蘿蔔糕、川式口水雞等選擇。此外，多款經典粵菜如花雕牛腩、韭黃鮮蝦炒滑蛋及鹵水煉蹄等亦包含在內，讓食客能以超值價錢，一次過品嚐逸龍軒的多元化菜式。

每位加送鮑魚花菇/紅燒乳鴿 晚市65折

而這次午市點心放題的焦點之一，是每位食客還加送原隻鮑魚伴花菇及半隻紅燒脆皮乳鴿。原隻鮑魚經過師傅精心炆煮，口感彈牙，味道濃郁，配上軟腍入味的花菇，滋味無窮。而紅燒脆皮乳鴿更是逸龍軒的名菜，外皮酥脆，肉質鮮嫩多汁，單是這兩道貴氣十足的菜式，已值回票價。

若想與家人朋友共享更豐盛的晚餐，逸龍軒的「大虎蝦．鮑魚．海皇翅．紅燒脆皮乳鴿自助晚餐」同步推出65折優惠。每位食客可享高湯焗大虎蝦、原隻鮑魚扣花菇、紅燒竹笙海皇翅及半隻紅燒脆皮乳鴿，盡顯氣派。此外，自助餐桌上還有拔絲咕嚕肉、金沙海王豆腐、翡翠珍菌炒蝦球等數10款精美小炒及海鮮，更可任飲嘉士伯啤酒及鮮果汁，是家庭聚會或商務眾餐的理想之選。

【北角海逸酒店逸龍軒｜買1送1】任食任點3小時｜午市點心放題｜2位起

【北角海逸酒店逸龍軒｜買3送1】任食任點3小時｜午市點心放題｜4位起

【北角海逸酒店逸龍軒｜65折】任食任點3小時｜大虎蝦・鮑魚・海皇翅・紅燒脆皮乳鴿自助晚餐｜啤酒任飲｜2位起

北角海逸酒店逸龍軒優惠詳情