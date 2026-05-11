西環海傍好景記士多月底結業 高質燒賣襯絕美夕陽景成絕唱? 網民：之前要排隊估唔到

「士多」這種小本經營的模式，在今時今日的香港買少見少 ，往往是一個社區的集體回憶，承載著街坊鄰里的人情味。近日，位於西環中西區海濱長廊的「好景記士多」宣布將於本月25日結業，這家曾因特色燒賣而在網上爆紅的士多，其結業消息引來不少網民的關注和不捨，有熟客感慨「成日跑步去到佢個位都會買支野飲」支持店家。

再見西環名物！「好景記士多」月底結業 人氣燒賣成絕唱

近日，有網民於Facebook群組「西環變幻時」發帖，分享「好景記士多」即將結業的消息。從帖文附上的相片可見，店家在門外貼出「結業」二字告示，宣布將於本月25日關門大吉。

「好景記士多」位處中西區海濱長廊，坐擁無敵大海景。除了提供一般飲品和零食，最為人稱道的是其魚肉燒賣，燒賣上除了傳統的豉油、辣油，更會掃上一層蒜油，滋味與別不同，一度在社交平台Threads上引起熱潮，吸引不少人慕名而來。此外，店家除了一般汽水、啤酒，更提供坊間少見的「樽裝維他奶」，在海濱長廊欣賞日落，一口維他奶、一口燒賣，曾成為了許多人的美好回憶。

街坊、網民感突然：咁多人打卡都做唔住

結業消息傳出後，許多街坊、網民紛紛表示惋惜。有熟客留言指「老闆好好人」，自己「成日跑步去到佢個位都會買支野飲」，感嘆日後失去一個中途補給站。亦有食客懷念其食物的獨特風味，稱「之前食嗰啲燒賣嗰啲醬汁真係好好味㗎」。

同時，不少人對士多的經營狀況感到驚訝及不解，指出該處是海濱的熱門位置，人流不少，對此直言「之前要排隊估唔到」、「咁多人打卡都做唔住 」、「公園出入口喎都做唔住 」。

資料來源：西環變幻時

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