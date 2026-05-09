長者大家樂母親節優惠！一連2日憑長者咭/樂悠咭 全單即減最多$8
更新時間：18:27 2026-05-09 HKT
發佈時間：18:27 2026-05-09 HKT
發佈時間：18:27 2026-05-09 HKT
適逢母親節，連鎖快餐店大家樂特別推出長者專享的雙重優惠，向全港的老友記表達關懷與敬意。長者顧客於指定的優惠期間，只要消費滿額，即可享最高$8的現金折扣，讓這個母親節倍感溫馨。
長者專享！大家樂母親節優惠 全單減最多$8
大家樂即日起一連兩日推出「母親節長者雙重賞」優惠活動，於每日早上11時後，長者顧客只需在點餐時，向收銀處職員出示已認證的CIub100長者會員、長者咭、樂悠咭或長者八達通，惠顧滿$40或以上即減$4，而惠顧滿$60或以上即減 $8。
優惠適用於全日11時後的任何美食，由經典的招牌焗豬扒飯，到鑊氣十足的特色炒粉麵飯，以及滋補的足料燉湯套餐，總有一款能迎合長輩的口味。而這次的長者專屬優惠，旨在鼓勵大家向家中所有長輩表達關懷與愛意，讓這個母親節充滿更多溫馨回憶。
大家樂母親節長者雙重賞
- 日期︰即日起至至5月10日
- 適用時段：11am後
- 適用地點︰全線分店 ＞＞按此＜＜
- 成為會員：持樂悠咭或長者咭的長者，可透過大家樂手機App認證成為Club 100長者會員，享用更多專屬優惠
- 條款及細則：
- 優惠僅限持咭人或長者會員本人親身使用。
- 每次交易僅可使用本優惠一次。
- 優惠只適用於分店收銀處，不適用於自助點餐機或大家樂手機App落單。
- 優惠不可兌換成現金，亦不可與其他優惠（包括樂賞錢及「長者茶市消費滿$40減$3優惠」）同時使用，且不設找贖
資料來源︰大家樂 Café de Coral
延伸閱讀︰大快活長者加碼優惠！母親節起一連7日 憑咭歎餐即減$6 附快活關愛長者咭申請方法
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