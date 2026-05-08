外國旅客大讚酒樓點心姐姐服務好！熱情推車叫賣+逐籠點心介紹 滿桌食物全清連呼「Excellent！」

對於許多來港旅遊的外國人而言，點心是不容錯過的經典美食。近日，有訪港外國旅客在社交平台發佈影片，稱偶然機會下到訪中環一間連鎖酒樓用餐，大讚酒樓的點心姐姐服務專業且熱情，更會努力用簡單英語介紹各款點心，讓他在品嚐美食的同時，感受到香港濃郁的人情味，形容是一次「Excellent」的體驗。即看下文了解詳情！

外國旅客大讚酒樓點心姐姐服務好！熱情推車叫賣+逐籠點心介紹

近日，有外國旅遊博主在Instagram發佈影片，指他的Uber司機臨時更改路線，讓他在偶然之下到訪位於香港大會堂的「美心皇宮」用餐。這位旅客形容，酒樓不但以復古風格設計，更保留傳統的點心車文化，而且「點心姐姐」的服務也非常熱情，會推著點心車在餐桌間叫賣，並向他逐一介紹每籠點心，更表示這次用餐體驗是整個訪港旅程中「最棒的即興驚喜」，甚至將其列為「香港必去清單」之一。

根據旅客上傳的影片可見，當點心姐姐推車經過，她們會主動向他打招呼：「Good Morning！」，並掀開蒸籠蓋，用簡單直接的英語向他逐一推介：「Beef！（牛肉球）」、「Pork！（豬肉餃）」、「XIAN！（蝦餃）」旅客笑言，點心姐姐簡直是「優秀的銷售員（Excellent Salespeople）」，熱情得令人無法拒絕，「她們絕對不會接受『不要』這個答案！（Aunties who will absolutely not take no for an answer.）」旅客最後點滿了整桌美食，並逐一品嚐了各款點心，連呼「Incredible！」、「Excellent！」最終將滿桌食物全數清空，似乎相當滿意這次的港式飲茶體驗。

網民熱議：看起來超讚！

影片引來大批外國網民及港人留言：「好多食物啊！看起來超讚。」、「這是我在中環最愛的點心店之一，午餐時段很難訂到位子，食物很好食，但價格不便宜。」、「每樣看起來都好好吃！」、「很棒的點心店，還保留推車服務！好新鮮又美味！」、「看起來超美味！尤其是煎堆——好食！」

圖片及資料來源：Instagram@onroadrob

文：Y