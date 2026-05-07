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KFC黃埔花園分店周日結業！貼告示感謝食客多年支持   街坊感可惜：開咗起碼32年老店!

飲食
更新時間：18:03 2026-05-07 HKT
發佈時間：18:03 2026-05-07 HKT

連鎖快餐店雖然間間一色一樣，但在社區當中往往承載不少街坊的集體回憶。近日，有網民在社交平台宣布，肯德基（KFC）黃埔花園聚寶坊分店即將結業，結束其長達30年以上的服務。消息一出，隨即引發地區居民及網民熱議，不少人對這家老店的離去感到惋惜。

開業30年！KFC黃埔聚寶坊店周日結業  店方:感謝多年支持

今日(7日)，有網民在Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」發帖，簡潔地寫道：「黃埔聚寶坊KFC做到星期日10號」，並指出該店是「開咗起碼32年老店」。帖文除了附上了一張由分店貼出的結業通告，也分享了多年前未翻新裝修的舊店面，設計經典，叫人懷念。

KFC於結業通告上寫道：「感謝各位對本餐廳多年支持，本店將為大家服務至2026年5月10日。」店家同時建議顧客日後可光顧鄰近的「欣榮花園」與「家維邨」分店，繼續享用美食。

街坊失集體回憶感可惜

這間屹立多年的分店結業消息，勾起了不少街坊的懷舊之情，感嘆又一處充滿回憶的地方即將消失。有人懷念該店美食，例如「雞桶飯係真係抵食…」以及「附近得佢有賣葡撻，執左就無得食」。亦有網民對其近年新簇的裝潢感到不解，表示「估唔到裝修得咁靚都會執」。

更多留言充滿了懷舊情懷，憶述著老店的變遷與個人經歷：「細嗰去時完全不是現在的様子」，更有不少人分享珍貴的童年回憶，「有無人細細個係舊裝修入面間獨立房開過生日會」。同時，也有網民坦言生活模式轉變，稱「好多年冇去過了，對上幾次可能差不多有十年了」。

延伸閱讀：大家樂荃新天地店周日結業！惠顧四市即送優惠券 網民慨嘆：有啲唔捨得

 

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