麻辣燙爆紅收服日本妹？東京譚仔三哥變陣開「三哥麻辣湯」吸客 任選4款湯底/50+款配料

中國街頭小吃「麻辣燙」近年在日本爆紅，多間連鎖麻辣燙餐廳不時出現排隊人龍，當中尤以年輕女性佔大多數，更引來媒體解構背後成因，由「網紅美食」變身成為社會現象。為了回應這股「麻辣燙」熱潮，早前進攻日本、主打米線的「譚仔三哥」也要變陣，將旗下分店改以全新品牌「譚仔麻辣湯」經營，供應4款湯底及逾50款配料，同樣可自選辣度，希望藉此吸引更多食客光顧。

中國麻辣燙日本爆紅！年輕人3原因力捧 石原聰美也愛吃？

「麻辣燙」是源自中國四川的街頭特色小吃，有人形容為麻辣火鍋的簡化版，食客可以按照喜好，選擇不同配料，如肉類、蔬菜、豆製品等，然後因應食材重量收費，然後廚師會將食材放進加入花椒與辣椒等配料的湯底中烹煮，再以大碗裝好上桌。

近年，「麻辣燙」在日本大行其道，「七寶麻辣燙」及「楊國福麻辣燙」等連鎖品牌更是深受當地年輕人歡迎。除了有日本綜藝節目介紹，人氣女演員石原聰美也表示「七寶麻辣燙」是其愛店之一，導致店外不時排起長長人龍，讓這股熱潮持續升溫。

早前有日本電視台到訪問食客排隊光顧麻辣燙餐廳的原因，其一是麻辣湯底帶有藥膳的味道，吃完後感覺上身體會變好；其二是麻辣燙雖然非常辣，但味道容易令人上癮；其三是可以自選喜歡的食材，感覺新奇。早前宣布移居香港的前日本人氣AV女優濱崎真緒，不時在社交平台以中文介紹日本美食，她亦提到麻辣燙現時在日本非常流行，甚至不少女生認為「麻辣湯能減肥」，惟不少網民提醒湯底熱量高，「麻辣燙的食材確實是偏健康的，不過那個湯熱量不可能低的。」

譚仔三哥轉陣迎戰！東京分店翻新開麻辣燙專門店

為了應對這股「麻辣燙」熱潮，早前進攻日本開設米線專門店的「譚仔三哥」也變陣迎戰，旗下位於吉祥寺的分店日前完成翻新，並改以全新品牌「譚仔麻辣湯」重新開業，主打四川風味麻辣燙。

「譚仔麻辣湯」設有超過50款配料，如招牌魚蛋、肉類、蔬菜及麵類等，配合4種湯底，包括每日於店內熬煮的雞湯、港式麻辣湯、重慶酸辣湯及雞肉番茄湯，設10級辣度，按重計費，食客可以自由調整份量，每克4日圓，凡選滿250克食材（即1,000日圓）再免費送80克麵類！

來源：譚仔三哥日本、TBS NEWS

文：LW