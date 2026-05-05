海底撈大排檔火鍋深圳店開幕！逾200款即撈海鮮/鮮切牛肉/鐵板小食 開幕優惠享68折

海底撈大排檔火鍋深圳開幕！內地連鎖火鍋巨頭「海底撈」早前開設全新業務，跨界開設海鮮大排檔火鍋店，去年12月選址廣州開設全國首店，至於深圳店則於5月5日起正式開業，主打「一人一鍋」自助方式，供應逾200款即撈海鮮、現切牛肉、即叫即做鐵板小食及甜品等，每碟定價低至¥5，更會通宵營業至翌日早上，各位「夜貓」想食宵夜又多個選擇！

海底撈大排檔火鍋深圳店開幕！供應逾200款豐富美食

內地火鍋店龍頭「海底撈」早前跨界推出全新業務形態「海底撈大排檔火鍋」，去年12月起先後於廣州及上海設店，主打「自選自取、一人一鍋」模式，同時打破傳統格局，讓食客可以推車在開放式檔口自選食材，洄游式動線設計如同穿梭於熱鬧市集之中，吸引大批食客前往嚐鮮。

與此同時，官方宣布「海底撈大排檔火鍋」全新分店落戶深圳，由即日起正式開業，選址羅湖區太陽百貨，營業時間由每日上午10時至翌日上午7時！餐廳以海洋藍為主色調的裝潢，同時劃分為多個特色鮮明的檔口區域，包括自選海鮮區、鮮切牛肉區、鐵板烹飪區以及刺身與小食區等，食客可以像逛街一樣，在各個檔口挑選心水食材，合共有超過200種豐富選擇！

主打即撈海鮮/現切牛肉！歎生猛鮑魚、活蝦、安格斯牛

其中，「海鮮自選區」設有大型鮮活水產池，養殖生猛鮑魚、文蛤、活蝦和生蠔，還有黑虎蝦，大閘蟹與小青龍蝦等時令高級海產，現場挑選後交由師傅處理即可享用，確保食材新鮮。至於餐廳的「鮮切牛肉區」同樣不容小覷，提供每日鮮配送的優質安格斯牛肉，師傅會在開放式廚房內即場進行切割、分揀與擺盤，現點現切，讓食客吃得更安心。

店內還有「鐵板區」與「熟食檔口」，點選即叫即做香煎菜式與主食，熟食區則供應烤榴蓮、迷你漢堡等多元化的小食，滿足不同食客的口味需求。鍋底方面，除了番茄、辣等經典口味，還提供現熬無米粥、五指毛桃雞湯、冬蔭功等特色鍋底。

餐廳的消費方式為「以盤計價」，分為黑、白、粉、藍顏色餐盤，以區分不同價格，其中最便宜為5元的藍色盤，最貴則是66.17元的紫色盤。結帳時，店員會前來掃瞄盤子計費。由即日起，凡惠顧深圳海底撈大排檔火鍋並登記入會成為會員，即可享68折優惠，。

海底撈大排檔火鍋（太陽百貨店）

地址： 深圳市羅湖區解放路2001號太陽百貨5樓

交通： 地鐵3號線老街站A出口

營業時間：上午10時 至 翌日上午7時

來源：愛上小羅號@小紅書

文：LW