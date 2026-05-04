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美心快餐長者優惠2026｜快閃一日！美心MX、Food²晚市75折 長者咭、樂悠咭適用！

飲食
更新時間：13:26 2026-05-04 HKT
發佈時間：13:26 2026-05-04 HKT

美心MX及美心Food²為回饋廣大長者支持，將於5月7日再度推出「長者優惠日」限時晚市折扣，長者顧客憑指定證件即可享晚市75折，優惠適用於堂食及外賣，讓老友記們能以更實惠的價錢，輕鬆享用一頓豐富晚餐。

5月7日限定！ 美心MX及美心Food² 長者優惠 持長者咭/樂悠咭即享75折優惠

5月7日限定！ 美心MX及美心Food² 長者優惠 持長者咭/樂悠咭即享75折優惠
5月7日限定！ 美心MX及美心Food² 長者優惠 持長者咭/樂悠咭即享75折優惠

對於精打細算的長者們來說，這個優惠絕對不容錯過。在即將到來的5月7日（星期四），凡持有「長者咭」、「樂悠咭」或「長者八達通」的顧客，於下午5時後親臨美心MX(西九高鐵站除外) 及美心Food²分店，無論是選擇在餐廳內舒適地用餐，還是外賣回家與家人分享，均可享有75折優惠。

食客可以藉此機會品嚐美心MX多款經典招牌菜式，例如家傳戶曉的「焗豬扒飯」，其厚切豬扒配上香濃的番茄醬汁和炒飯底，每一口都是滿足的滋味；或是馳名的各式燒味，如蜜汁叉燒、脆皮燒鵝等，均是佐飯的最佳選擇。美心Food²亦提供各式鑊氣小炒及精選套餐，同樣適合一家大小的口味。

美心旗下連鎖快餐每月持續有賞！

除了上述的一次性快閃優惠，美心MX及Food²亦貼心為長者提供持續的餐飲福利。原來，集團已將每月的第一個星期四定為「長者優惠日」，意味著長者們在5月7日之後，仍可在6月、7月等月份的第一個星期四，繼續享受到晚市75折的優惠。

美心快餐長者優惠詳情

  • 優惠日期：2026年5月7日（星期四）
  • 優惠時間：下午5時後
  • 適用分店：全線美心MX分店（西九高鐵站分店除外）及全線美心Food²分店。
  • 使用方法：結賬時請出示有效的「長者咭」、「樂悠咭」或「長者八達通」（不接受影印本）。

資料來源：美心MX (Maxim's MX)

延伸閱讀：長者餐飲優惠2026｜46大連鎖酒樓/快餐/放題 樂悠咭、長者咭折扣！大家樂/太興/利東/牛大人

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