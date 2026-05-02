觀塘打工仔食堂「新匯聚餐廳小廚」結業！前牛下經營30年大排檔 熟客歎可惜︰呢間好食都冇了

近年本港飲食業經營環境充滿挑戰，不少食肆相繼結業，令街坊食客大感惋惜。位於觀塘工廠區的「新匯聚餐廳小廚」，早前於社交平台宣布於5月1日起結業。消息一出，隨即在網上引發熱議，不少熟客及網民紛紛表示不捨，懷念其物美價廉的菜式。

觀塘工廈餐廳「新匯聚」5.1結業！老闆發文嘆︰經營環境欠佳

位於觀塘工廠區工廈的打工仔食堂「新匯聚餐廳小廚」，日前於facebook專頁發布結業通知，表示「因經營環境欠佳，本店於5月1日起結束營業，多謝各位客戶，一直以來嘅支持及愛戴，有緣再見。」，引來一眾熟客留言不捨。

翻查資料，新匯聚餐廳小廚原本的店名為「金利來食坊」，是間大排檔，並先後於淘大及牛頭角下邨經營30的，當時已是非常受歡迎街坊的名店。後來牛頭角下邨遷拆，店家就遷去觀塘工廈。而老闆更於專頁上寫上「肥佬老細一直堅持將大排檔風味傳承落去」，贏得口碑。

網民熟客不捨︰呢間好食都冇了

對於餐廳突然結業，食客們都感到非常可惜。不少人留言稱讚其食物水準，如有網民感嘆「通常好食嘅餐廳都特別早執，因為材料靚用料靚成本高」。網民亦大讚店家的招牌菜式有芝麻雞、柚子蝦、蝦膠，以及「觀塘區最好飲嘅涷檸茶」，但全部都會成為絕響，令人感慨。有人亦稱餐廳是「真心抵食」，而且「無趁節日加價，嘢又好食，仲送甜品」，認為非常實惠，是「住附近或嗰頭返工嘅人先識去」的隱世食堂。

新匯聚結業亦引起香港節目主持馮智政的關注，他表示以前經常幫襯，「經過成日叫碟椒鹽魚扣返屋企食，烏頭扣都係我去英國住之後，其中一道搵唔返嘅餸呀。」。有熟客亦留言形容老闆是「敬業落業，辛勤工作，堅守本心」，但最終「敵不過環境的變遷」，令人唏噓。

資料來源︰ 新匯聚餐廳小廚、 Fung Chi-ching Jacky