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銅鑼灣柏寧酒店自助餐買二送一！人均$331起任食鱈蟹腳、即開生蠔 母親節限定血燕主題Buffet

飲食
更新時間：17:05 2026-04-30 HKT
發佈時間：17:05 2026-04-30 HKT

銅鑼灣柏寧酒店內的PLAYT餐廳以豐盛的自助餐選擇和充滿活力的用餐氛圍，一直深受本地食客及遊客的喜愛。餐廳最近推出一系列震撼的餐飲優惠，無論是家庭聚會還是朋友暢飲，都提供了絕佳的選擇。推廣期內，自助午餐在買二送一優惠後，平均每位僅需$331起，而母親節主題的自助晚餐更有獨家折扣。

銅鑼灣柏寧酒店自助餐買二送一！人均$331起任食鱈蟹腳、即開生蠔

銅鑼灣柏寧酒店 母親節限定血燕主題自助餐

為了迎接溫馨的五月，PLAYT餐廳在5月1日至31日期間，特別與著名燕窩品牌「老行家」攜手，為自助晚餐帶來矜貴的「母親節養顏盛『燕』自助晚餐」。這次合作將老行家的皇牌產品「血燕」巧妙地融入多款精緻菜式中。

食客除了能品嚐到融入燕窩的特色佳餚，還能盡情享用PLAYT自助晚餐的招牌美食，包括即開時令生蠔、鮮甜彈牙的龍蝦，以及暖心暖胃的滋潤燉湯，為媽媽帶來一場滋補又奢華的味覺體驗。

任食冰鎮海鮮/西冷牛扒/燒羊脾

對於喜愛在日間享受大餐的食客，PLAYT的自助午餐同樣不容錯過。午市自助餐以豐富的冰鎮海鮮聞名，當中包括飽滿鮮甜的鱈蟹腳，讓人一吃上癮。此外，每位食客更能享用到矜貴的籠仔荷葉蒸原隻鮑魚，鮑魚口感彈牙，與荷葉的清香完美結合。肉食愛好者則可期待即席燒烤的西冷牛扒和燒羊脾，外層焦香，肉質軟嫩多汁。加上各式壽司刺身、即煮湯麵、印度咖哩和精緻甜品，絕對能讓您大飽口福。

銅鑼灣柏寧酒店PLAYT自助餐優惠

  • 地址：銅鑼灣告士打道310號香港柏寧酒店PLAYT
  • 預訂網址：>>按此<< 
  • 預訂日期： 2026年5月1日中午12:00至5月7日23:59
  • 用餐日期： 2026年5月1日至5月31日

自助午餐優惠（鱈蟹腳、原隻鮑魚、西冷扒）

  • 時間： 12:00 - 14:30
  • 【買二送一】：3位合共$1,053起，平均$351/位。
  • 【五一黃金週優惠】：5月1-7日期間，使用優惠碼【GWFB88】，3位折後價$993起，平均$331/位。

自助晚餐優惠（母親節「燕」窩盛宴、龍蝦、生蠔）

  • 時間： 18:30 - 21:30
  • 【買二送一】：3位合共$1,812起，平均$604/位。
  • 【五一黃金週優惠】：5月1-7日期間，使用優惠碼【GWFB88】，3位折後價$1,752起，平均$584/位。

週末自助早午餐優惠（生蠔、龍蝦、無限暢飲）

  • 時間： 星期六、日及公眾假期 11:45 - 14:30
  • 【買二送一】：3位合共$1,422，平均$474/位。

 

同場加映：港島香格里拉Café TOO自助餐快閃特價！限定優惠碼勁減$100 低至$402歎流浮山海鮮盛宴

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